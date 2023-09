Bébé secoué dans le Var: un accusé aux deux visages

Il a bien fallu clôturer les débats, n’en déplaise à la défense et à Me Grégoire Etrillard. Depuis lundi, l’avocat, qui a fait des dossiers de syndrome du bébé secoué sa spécialité, a bien souvent monopolisé la parole devant la cour d’assises du Var.

Avec une ardeur non négligeable, quitte à assommer son auditoire de termes techniques, le conseil de Fabien S. a tenu le micro au-delà du raisonnable dans l’unique but d’obtenir l’acquittement de son client au bénéfice du doute.

"Il crée des biais en détournant certains faits scientifiques" soupire Me Sweta Pannagas en partie civile, peu avare de critique sur la méthode de son confrère.

Un mannequin pour simuler un secouement

Elle saura ce vendredi soir, à l’issue du délibéré, si celle-ci a porté ses fruits. D’ici là, Me Etrillard aura une dernière fois l’occasion de dérouler sa démonstration. De tenter de prouver que non, Fabien S., n’a pas secoué à mort Maëlle, âgée de cinq semaines le 16 mai 2017 dans l’appartement de sa mère à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

La certitude est tout autre chez Me Pannagas. Mannequin de nourrisson à l’appui, elle a démontré lors de sa plaidoirie qu’un secouement vif "crée rapidement des séquelles". "L’enfant qui pleure s’arrête instantanément car ce mécanisme entraîne des lésions spécifiques et bien souvent irréversibles." Ces fameux hématomes sous-duraux bilatéraux que n’explique aucun traumatisme osseux et qui sont à la base des recommandations de diagnostic de la Haute Autorité de Santé.

"Position inextricable"

"Cette accusation est horrible pour Fabien S., s’époumone Me Etrillard. Car elle le place dans une position inextricable. Si ce qu’il dit est vrai, qu’il n’a pas secoué sa fille, comment s’en sortir? Il ne peut rien prouver car une certaine science dit le contraire!"

De contraire, il en a été également question lorsque la cour s’est penchée sur la personnalité de l’accusé. Décrit par ses proches, amis et collègues de travail comme "incapable de la moindre violence, encore moins sur sa fille qu’il aimait plus que tout", Fabien S. a été dépeint d’une autre façon par plusieurs ex-compagnes.

Et en premier lieu par Kristina, la mère de Maëlle, qui a longtemps tu les violences conjugales dont elle a été victime, avant et après le décès de son enfant. "La première fois, après trois mois de relation, il m’a étranglée suite à une dispute. On pense alors que c’est un incident à part. Et puis ça devient une habitude..."

"Cet homme est dangereux"

Une scène étrangement identique à celle contée par E., compagne éphémère de l’accusé fin 2012. "Cet homme est dangereux. Il m’a fait vivre un enfer durant les trois mois de notre relation. Un jour, il m’a étranglée. Il m’a levée contre le mur. Il était très calme avant et est devenu violent en quelques secondes. Je ne m’y attendais pas du tout."

"Je regrette ce geste de violence, répète Fabien S.. C’était inadmissible de ma part. Il y a eu une période de ma vie où il m’était difficile de passer à autre chose quand une relation amoureuse prenait fin."

La petite Maëlle, assurent ses proches, était "l’amour de sa vie".