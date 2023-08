Baiser forcé de Luis Rubiales: la Fifa ouvre une procédure disciplinaire, voici ce qu'il faut savoir sur cette affaire

Que s'est-il passé?

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a embrassé de force sur la bouche l'attaquante Jenni Hermoso en lui prenant la tête entre ses deux mains, après le sacre mondial des joueuses espagnoles à Sydney, dimanche 20 août.

Alors que toute l'équipe était réunie dans les vestiaires, il a annoncé aux 23 joueuses championnes du monde qu'il leur offrait un voyage à Ibiza, en promettant qu'il allait s'y marier avec Jenni Hermoso. Des éléments rendus publics via le live Instagram de la joueuse du FC Barcelone Salma Paralluelo.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌.



Jennifer Hermoso : 🗣️ "Eh eh mais je n'ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas." pic.twitter.com/Ldo41TATrt — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) August 20, 2023

Reprises par des médias espagnols, les images se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses critiques à l'encontre de Luis Rubiales.

Qu'a dit Jenni Hermoso?

Depuis le début de l'affaire, la n°10 espagnole s'est exprimée à trois reprises: une première fois lors d'un direct diffusé sur Instagram, après le match, où elle a spontanément dit en souriant "Ça ne m'a pas plu, hein!" à propos de ce baiser.

Un peu plus tard, dans des déclarations transmises à la presse par la fédération espagnole de foot, elle a assuré qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde".

Une enquête du média espagnol Relevo a révélé ce mardi que ces déclarations "[n'appartiendraient] pas à la joueuse" et auraient "été rédigées par [son] service de communication et diffusées rapidement aux médias".

La joueuse aurait subi des pressions de Luis Rubiales pour apparaître dans une vidéo commune dans le but d'éteindre rapidement la polémique.

Jenni Hermoso a annoncé dans un communiqué ce mercredi soir qu'elle laissait son syndicat, Futpro, assurer sa défense, lequel a réclamé "des mesures exemplaires" à l'encontre de Luis Rubiales.

Comment s'est défendu Luis Rubiales?

Cible de nombreuses critiques depuis ce baiser, Luis Rubiales a initialement balayé ces réprobations.

"N'écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s'agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour des bêtises", a-t-il réagi au micro de la Cope (radio sportive espagnole) depuis l'aéroport de Sydney.

Devant l'ampleur de "l'agitation" que son geste a provoqué, il s'est finalement excusé ce lundi, indiquant qu'il n'y avait "rien d'autre à faire" selon ses termes.

Dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a affirmé qu'il s'agissait d'un acte "sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi".

Quelles sont les réactions?

Les excuses de Luis Rubiales n'ont pas convaincu et les appels à la démission se sont multipliés dans le monde politique espagnol comme plus largement dans celui du football.

Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, a qualifié ce mardi son geste d'"inacceptable" et ses excuses d'"insuffisantes" et "inappropriées".

La Fédération royale espagnole de football a annoncé dans la foulée qu'en raison du "caractère d'urgence", elle tiendrait vendredi une assemblée générale extraordinaire consacrée à cette agression.

Après un communiqué sévère de l'association des footballeurs espagnols (joueurs et joueuses), l'attaquante américaine Megan Rapinoe, la joueuse la plus médiatisée au monde, s'est montrée cinglante dans une interview accordée au mensuel américain The Atlantic mardi.

"Dans quel monde à l'envers vivons-nous? Sur la plus grande scène, où l'on devrait célébrer, Jenni doit être agressée physiquement par ce type", a-t-elle déclaré, dénonçant un "profond niveau de misogynie et de sexisme".

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) a réclamé une enquête de la Fifa, tandis que la ligue professionnelle de Football féminin espagnole a réclamé la mise à pied de Luis Rubiales.

Une enquête a-t-elle été ouverte?

Pour l'instant, la Fifa a ouvert ce jeudi une procédure disciplinaire contre le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

"Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du Code disciplinaire de la Fifa", précise l'instance mondiale, restée jusqu'ici silencieuse.

Consacré à la "discrimination", le texte visé par la Fifa punit notamment le fait de "porter atteinte à la dignité ou l'intégrité" d'une personne "en raison de son sexe" par une suspension "courant sur au moins dix matches, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée".

Quoi que décide la commission disciplinaire de l'organisation basée à Zurich, elle ne tranchera donc pas le maintien en fonctions de Luis Rubiales, qui sera au menu d'une assemblée générale extraordinaire de la fédération espagnole ce vendredi.

"La Fifa réitère son engagement absolu pour le respect de l'intégrité de toutes et tous, et condamne donc fermement tout comportement allant à l'encontre de cette valeur", ajoute le communiqué de l'instance.