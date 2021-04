Avec un véritable arsenal dans son coffre "pour se défendre", un jeune multirécidiviste finit devant la justice à Monaco

Peut-être dans l’incapacité de s’armer de courage, un jeune Stéphanois avait fait le choix de s’armer jusqu’aux dents. Bombe lacrymogène, pistolet à plomb, cutter, couteau… Les policiers ne s’attendaient pas à découvrir un véritable arsenal dissimulé dans son véhicule, au cours d’un contrôle aléatoire de la circulation le 26 septembre 2020, vers 15 heures.

Les raisons de la présence de ce matériel d’attaque à portée de main? Se défendre! Garantir sa propre sécurité.

Un casier judiciaire déjà chargé

À l’audience, le célibataire de 25 ans rapporte les récits de récentes rencontres violentes dont il était la cible pour justifier la possession de son équipement. Le président Florestan Bellinzona peut admettre juste la manière de s’opposer aux offensives d’un agresseur… par le dialogue.

Mais est-ce encore possible avec l’esprit, l’humeur combative démontrée par le prévenu? "Vous avez un casier judiciaire français avec des mentions de rébellions, violences, violences avec incapacité, circulation sans assurance… Pourquoi n’avez-vous pas déclaré ces armes?" Cela n’a pas l’air facile, pour ce chômeur au moment des faits, d’avouer sa peur d’entreprendre pareille démarche? "C’est une erreur certaine balbutie-t-il. Je le regrette plus encore à cette heure." Œil pour œil, dent pour dent… La solution n’est pas véritablement adaptée pour plaider sa cause avec le maniement d’armes dangereuses et surtout létales s’il s’agit du pistolet.

Indulgence du tribunal

Alors, le Premier substitut Cyrielle Colle conseille au Stéphanois de se rendre à l’évidence. "Vous devez être vigilant pour l’avenir. Vous avez acquis ce matériel quelques semaines avant d’être contrôlé en Principauté. Il est tout aussi dangereux pour le prévenu. Il n’a pas entendu la leçon de la justice française quand elle l’a condamné à des peines pour des motifs de violences avec armes. C’est la dernière "fragilisation" autorisée par ce tribunal."

La parquetière n’a pas voulu interrompre l’amorce d’une réinsertion professionnelle avec un poste de magasinier dans un supermarché. Avec du ferme, toutes les voies à l’emploi seraient bloquées. Quatre mois avec sursis pour un ultime message d’indulgence.

Un passif familial lourd

Plus axé sur le potentiel de l’intéressé, son défenseur, Me Flavien Barioz, du Barreau de Lyon, se demande si son client va s’enfoncer dans la délinquance? Ou bien est-on en face d’un personnage moins inquiétant qu’il puisse paraître? Car il semble donner certains gages de réinsertion.

"Il a un passif lourd avec ses frères. Alors, il a cru que la meilleure façon de se défendre passerait par les armes, achetées dans une armurerie avec une carte bleue. La méthode n’a rien à voir avec des voyous qui s’équipent avec des flingues proposés sous le manteau. C’est un gentil garçon. Adaptez la peine à son profil. Monaco, lui a fait prendre enfin son cas au sérieux."

Le tribunal limitera la peine à un mois avec sursis et la confiscation des armes.