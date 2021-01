Au procès, les ravisseurs présumés nient leur participation dans le rapt de Jacqueline Veyrac

Les témoins des Moulins ou de la rue Jean-Vigo qui défilent à la barre mercredi n’aident pas beaucoup à la manifestation de la vérité. Les non-dits, les échappatoires et les amnésies s’accumulent et le président Veron s’impatiente.

Seule Samia, la compagne d’Achraf, semble s’exprimer sans contrainte: "Achraf, je le connais depuis sept ans. Il est très gentil. C’est un nounours. J’ai confiance en lui et je sais qu’il n’a rien à voir avec tout ça. Je sais qu’il a donné un matelas et mis des scotchs sur une voiture à la demande d’Ali Guefaz."

L’avocate générale Annie Brunet-Fuster, salue "la spontanéité" de la jeune femme qui assume ses propos malgré la pression de la cité.

Sarah, la sœur d’Achraf, évoque sans détours "des représailles" aux Moulins sur sa famille, accusée d’avoir été trop curieuse, d’avoir trop parlé. "Je ne suis plus retournée dans ce quartier. Je ne vois plus mon petit frère à cause de cette histoire.", regrette-t-elle. Tout en ajoutant, prudente: "La vraie vérité, on ne l’a jamais sue."