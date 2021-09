Au procès du 13-Novembre, la "rencontre avec la mort" au Carillon

"On était une bande de copains. Le Carillon, c'était notre QG", déclare Maya à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, menue dans son large t-shirt vert foncé, visage enfantin.

Elle était attablée à la terrasse de ce bar du Xe arrondissement avec Amine, architecte comme elle, successivement "mon ami, mon amoureux, puis mon mari". Les s?urs jumelles Charlotte et Emilie "belles, drôles, complices", et Mehdi.

"Nous étions cinq, j'avais 27 ans, eux 29. Ce soir-là, on a parlé de la fête qu'on allait faire pour leurs 30 ans", dit-elle, ses yeux rougis par les larmes. "Ni Amine, ni Emilie, ni Charlotte n'ont fêté leurs 30 ans".

Elle raconte doucement, sa voix tremble un peu. Sur les bancs des parties civiles, un homme pleure. Il était serveur au Carillon.

Quand commence la fusillade, "je pense qu'ils se cachent sous les tables alors qu'en fait ils tombent sous les balles", poursuit Maya.

"J'essaie de me recroqueviller le plus possible. Je sens les chocs sur mes jambes mais je ne sens pas la douleur. Pas encore". Ses jambes sont en lambeaux, elle devra subir plusieurs opérations. Mehdi sera gravement blessé.

"Ses yeux"

"Je sais que c'est la mort parce que juste derrière moi il y a un homme, j'entends son souffle saccadé, son râle, je sais que ce sont ses derniers instants". Sa voix tremble à nouveau. "C'est très intime, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne le vois pas".