Au cours d'une drogue-party, il se fait insulter par son amie et lui assène un coup de boule à Monaco: un toxicomane handicapé condamné

Monaco paradiso? C’est le déroulement d’une sacrée drogue-party qui a été évoquée largement devant le tribunal correctionnel. Une fête évidemment clandestine, car les fêtards avaient consommé à l’excès des substances illicites dans un appartement de l’avenue Crovetto-Frères.

Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, qui n’avait pas sniffé, sous le couvert de l’addiction, de la cocaïne, bu de l’alcool et fumé d’autres petits joints? Voire absorbé des produits médicamenteux? Au point d’attiser la hantise et les tourments des policiers quand un employé de la Poste les a alertés vers 3h30: une dame était très mal en point avec des traces de sang, étalée dans une jardinière. Capacité et efficacité des intervenants conduisant la blessée en urgence au CHPG. Dans le voisinage, des cris avaient bien été perçus, mais sans pour autant soupçonner pareille gravité.

La victime en plein "bad trip"

Le côté obscur de la fête dans l’habitation est aussi mentionné à l’audience. Il est surtout fait état de la descente aux enfers de la victime. À trente ans, elle a une tendance à s’autodétruire. Pour s’aider à franchir le pas de l’au-delà, tout est bon: absorption à outrance de stupéfiants, d’alcools divers et toutes sortes de médicaments. Évidemment, les rails d’alcaloïde, une grosse cuite et un choix de neuroleptiques dans l’arsenal de la pharmacopée pour boucler le cocktail avaient vite altéré sa raison.

Des témoins ont argumenté son "bad trip" par des coups de tête dans les murs et au sol, une crise d’angoisse, une excitation pathologique, une terreur panique. Son copain s’approchait pour la calmer.

Aussitôt la jeune blonde vociférait une litanie d’insultes que l’adulte ne pouvait supporter. Conséquences? Un fort coup de boule et une plainte. En garde à vue, le prévenu, âgé de 33 ans et à la stature imposante, avait réfuté toute violence. Il était avec sa copine et elle aurait chuté sur la jardinière.

"C’est compliqué, a remarqué le président Florestan Bellinzona, si l’on suit votre raisonnement, de constater à la fois le nez fracturé, des lésions au front et des dents cassées, dénoncées par la plaignante ensanglantée et provoqués par une chute. Madame, que s’est-il passé exactement?

- Après le coup de boule, je ne m’en souviens plus, a rapporté la plaignante venue à la barre."

Une demande d’expertise

À la demande du magistrat, l’occupant du logement en question, présent dans la salle pour une autre affaire, a témoigné. "C’était insupportable. Elle insultait son ami et tapait aussi sur les murs. Elle avait même défoncé la porte d’un de mes placards et détruit le poste de télé." Rappel du prévenu à la barre pour s’expliquer. Fragilisé par une situation de handicap, il en était venu à se réfugier également dans la drogue. "Je me rends compte de ma connerie…"

Le "mea-culpa" est plutôt ressenti par Me Grégoire Gamerdinger, voix de la partie civile, comme un fléau qui affecte péniblement sa cliente.

"On essaie de démontrer que la victime a recherché le coup de boule. Non, il était volontaire. Cela ne vous choque-t-il pas de voir la victime en détresse psychologique et son ami n’alerte pas les services concernés? Bien sûr, il avait largement consommé au cours de la soirée et il ne voulait surtout pas se justifier auprès des services de sécurité. Une demande d’expertise, une provision et un préjudice de 3.000 euros sont fondés."

Quel décor pour le parquet! De la toxicomanie à outrance! Après un rappel circonstancié des faits, le substitut Maxime Maillet met en exergue le certificat médical.

"Il vous permet de rentrer en voie de condamnation pour le coup porté par le prévenu. Il risque un an d’emprisonnement et 9.000 euros d’amende. Le rapport des policiers est aussi prégnant, car cette dame parvient à leur dire qu’elle a été violentée. L’abus de drogues fait peur avec les outils trouvés. Je suis inquiet devant cette addiction depuis quatre ans. Il faut prévoir des soins, faire preuve de résilience et stopper cette nocivité."

Provocation?

Pour éloigner le responsable de ce monde où la volonté de plaisir, de courage et de se désinhiber entrent en concurrence, le parquetier requiert trois mois assortis du sursis, la liberté d’épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et de travailler. Alors, la défense va charger la plaignante. Celle considérée comme l’unique responsable des violences par Me Régis Bergonzi.

"On plonge dans les affres de la drogue. Cette femme s’adonne sans retenue à toutes les substances qui peuvent la détruire. C’est clair: hors d’elle-même et agressive dans ce dossier, elle veut mettre un terme à sa vie en ingurgitant une bouteille entière de rhum, des grammes de coke et des médicaments. N’est-ce pas la preuve d’un acte destructeur? Elle a traité mon client, véritable armoire à glace, de fils de p***! En le chauffant, cette femme imaginait bien une beigne en retour. Il y a provocation!"

L’avocat craint alors les conséquences administratives pour son protégé, bénéficiaire d’allocations (handicapé et logement). "Refoulez-le? Où va-t-il retrouver ce cocon? Sa liste de médicaments est longue comme la tour Odéon. Aidez-le plutôt avec une expertise médicale afin de mesurer la sanction envisagée. Quant à l’excuse de provocation, elle devrait vous inciter à la clémence."

Le tribunal a limité la peine à deux mois sursis et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices.



(Photo Jean-François Ottonello)