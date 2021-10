Au 4e jour de son procès pour viols, les arguments du retraité qui se faisait passer pour un mannequin sur les sites de rencontre

La voix de velours, décrite par les victimes, est là. La certitude d’être dans son bon droit aussi. "Je n’ai fait que des choses légales. Coquines, mais légales", a affirmé ce jeudi Jack Sion, 74 ans, devant la cour criminelle de Montpellier, où il est accusé de "viols par surprise".

Des charges qu’il réfute. "J’ai une nature sensible. J’ai entendu la plaignante ce matin qui était très triste et ça m’a touché, même si sincèrement je ne me sens pas véritablement responsable."

Ce profil au nom d’Anthony Laroche, créé sur les sites de rencontre, avec la photo d’un jeune mannequin? "Anthony Laroche, il n’existe pas! C’était une image, Monsieur", répond-il vivement au président.