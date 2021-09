Attentats du 13-Novembre: le gigantesque procès s'ouvre ce mercredi pour l’Histoire

La France va ouvrir les pages les plus noires de son histoire terroriste, avec le procès à Paris des attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers depuis 1945 avec 131 morts et des centaines de blessés.

Vingt accusés, dont onze détenus, seront jugés jusqu’au 25 mai par une cour d’assises spécialement composée de sept magistrats professionnels. L’audience, qui doit durer huit mois, coïncidera avec la campagne de l’élection présidentielle et va se dérouler dans un climat international marqué par la crainte d’une résurgence du terrorisme, avec le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan.

Au terme d’une enquête d’une ampleur historique, les juges d’instruction pensent avoir reconstitué en détail la genèse et l’exécution des attaques.

Censées punir l’engagement militaire français en Syrie, elles ont été menées par trois commandos de dix hommes au total, venus de Bruxelles. Ils ont frappé entre 21h16 et 21h47, d’abord au Stade de France en marge du match de foot France-Allemagne, puis sur quatre terrasses de cafés de l’est parisien et enfin dans la salle de concert du Bataclan.

Salah Abdeslam, principal accusé

L’opération, estime l’enquête, a été imaginée par l’état-major de Daech, alors à l’apogée de sa puissance. L’attaque a été préparée par l’acheminement en Belgique via la route des Balkans, entre le 1er septembre et le 14 octobre, de sept combattants fanatisés en Syrie: quatre Français, deux Irakiens et un Belge.

Les tueurs ont été commandés par Abdelhamid Abaaoud, Belge de 28 ans élevé à Molenbeek, près de Bruxelles, arrivé de Syrie dès le 1er août. Il a enrôlé pour les attaques de Paris deux frères et amis d’enfance demeurés en Belgique, Brahim et Salah Abdeslam, 31 ans aujourd’hui.

Ce dernier est le seul survivant du commando meurtrier, les autres étant morts dans l’opération ou ayant été tués par la police. Échappé de Paris au soir du 13-Novembre mais arrêté en Belgique en mars 2016, Salah Abdeslam est le principal accusé du procès.

Dans le box, prendra place à ses côtés un premier groupe de six hommes originaires de Molenbeek et accusés d’être impliqués dans la préparation et la coordination de l’attentat, ou encore dans l’exfiltration d’Abdeslam.

Cinq personnes jugées par défaut

La cour s’intéressera particulièrement à Mohamed Abrini, 36 ans. Venu à Paris le 12 novembre avec les dix tueurs, il est rentré de manière inexpliquée à Bruxelles juste avant les attaques, avant de participer aux attentats de l’aéroport et du métro de Bruxelles imputés au même groupe, en mars 2016 (32 morts).

Un deuxième groupe de quatre accusés est soupçonné d’opérations de soutien périphériques. Un troisième groupe concerne quatre hommes supposés avoir été envoyés de Syrie en Europe pour des actions, sans suite.

Enfin, cinq derniers accusés, présumés morts en Syrie, seront jugés par défaut, faute de certitude absolue, dont Oussama Atar, un autre Belge qui fut chef des opérations extérieures de l’État islamique et les deux Français Jean-Michel et Fabien Klein, auteurs de la revendication sonore des attaques.

L’accusation sera représentée par trois magistrats et pourra réclamer la perpétuité pour les accusés de complicité. La défense sera animée par de jeunes avocats, comme Olivia Ronen, 31 ans, pour Salah Abdeslam. Environ 300 autres représenteront près de 1.800 parties civiles.

140 journées d’audience

L’audience se déroulera dans une salle spécialement aménagée au sein de l’ancien palais de justice de Paris, île de la Cité. Plusieurs débats vont traverser les 140 journées d’audience de ce procès historique. Sur les supposées "failles" de la sécurité, des témoins comme le magistrat Marc Trévidic seront entendus pour savoir s’il aurait été possible de déjouer cette opération, dans une période où le renseignement a été débordé par l’ampleur de la menace.

Malgré les doutes émis par une commission d’enquête parlementaire, les forces de sécurité défendent leur action.

Au Stade de France (un seul mort), les trois kamikazes ont échoué dans leur entreprise. Au Bataclan, un agent de sécurité revenu pour ouvrir les issues de secours, un commissaire "ordinaire" qui a abattu un des assaillants et l’assaut final de la BRI ont "limité" le bilan à 90 victimes dans une foule de 1.500 personnes.

De nombreux témoins devraient être aussi entendus sur l’autre accusation récurrente de « laxisme » quant au développement de l’islamisme à Molenbeek et ailleurs. L’examen des personnalités des Molenbeekois comme Salah Abdeslam, fiancé volage, trafiquant de cannabis et délinquant d’habitude, alimentera sans doute le débat sur la lecture strictement religieuse du phénomène.