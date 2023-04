Attentats de Bruxelles: l'interrogatoire des accusés reporté à ce mercredi

"Il n'y aura pas d'interrogatoire des accusés lundi et pas d'audience mardi", a indiqué un porte-parole du parquet fédéral à l'AFP.

Les audiences reprendront mercredi matin, a-t-il indiqué, précisant qu'une audience pourrait avoir lieu vendredi pour "rattraper" la journée de mardi.

Le vice-président de la cour d'assises de Bruxelles n'est plus en état de siéger et devra être remplacé pour le reste des audiences.

La cour devait entendre à partir de lundi après-midi les accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, qui ne se sont quasiment pas exprimés en quatre mois d'audience.

Le procès des attentats du 22-Mars, le plus grand jamais organisé en Belgique devant une cour d'assises, est destiné à juger neuf hommes pour leur participation présumée aux attentats, revendiqués comme ceux du 13-Novembre en France par le groupe Etat islamique.

Un dixième suspect, présumé mort en Syrie, est jugé en son absence. Le procès, ouvert début décembre, doit durer jusqu'à l'été.

Le matin du 22 mars 2016, deux jihadistes s'étaient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une grosse heure plus tard dans une station de métro de la capitale belge. Bilan: 32 morts et plus de 340 blessés.