Attaque de convoyeurs : trois suspects arrêtés à Nice

Il n’y a pas que des camions blindés qui transportent de l’argent. Des petits commerces font appel à des convoyeurs de fonds plus discrets équipés de véhicules banalisés. C’était le cas pour cette supérette de Beausoleil, en face du stade des Moneghetti, le 19 décembre 2018, vers 6 h 15 du matin.

Deux salariés de la société Prosegur viennent de récupérer une mallette sécurisée et la placent dans leur fourgonnette quand deux individus, visages dissimulés par des cagoules, surgissent armés et les mettent en joue. L’attaque est minutieusement préparée. Un fourgon, volé peu de temps auparavant, bloque la rue et empêche toute échappatoire.

Mallettes vides

Un des malfaiteurs pointe un fusil d’assaut, l’autre, une arme de poing. Le duo récupère plusieurs mallettes sécurisées, abandonne ses victimes sans les blesser et monte dans une Peugeot 208 conduite par un complice. Des témoins signalent que la voiture a pris la direction de Nice en passant par le boulevard du Jardin-Exotique de Monaco.

Ironie de l’histoire : les mallettes dont se sont emparés les malfaiteurs sont... vides. Il y avait bien deux mallettes pleines mais les braqueurs ne les ont pas vues. Les individus ont dû prendre d’infinies précautions pour forcer ces mallettes high-tech. Un jet d’encre macule les billets en cas d’effraction.

L’enquête s’annonçait délicate. Elle le fut. Le travail des techniciens d’investigation criminelle s’est révélé déterminant. Une empreinte génétique a été relevée dans le fourgon abandonné. Une piste exploitée à fond par les enquêteurs qui vont surveiller nuit et jour un premier individu.

La police judiciaire, qui estime avoir identifié les trois auteurs, a décidé de passer à l’action cette semaine. L’opération était d’autant plus délicate que les suspects changent fréquemment de domicile.

Dix mois d’investigation

La BRB de la police judiciaire et la BRI interpellent mercredi dernier à 6 heures trois suspects sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Nice. L’épilogue de dix mois d’investigations. Les trois hommes, âgés entre 39 et 41 ans, originaires du quartier de l’Ariane, ont chacun un casier judiciaire chargé.

L’un serait mécanicien, les deux autres n’ont pas de profession. Ils ont été placés en garde à vue pour vol à main armée en bande organisée. Tous démentent avoir une quelconque responsabilité dans cette attaque. Les perquisitions n’auraient rien donné. Ni les mallettes ni les armes ni la Peugeot n’ont été retrouvées. Mais les enquêteurs estiment que l’ADN d’un des malfaiteurs et une fine analyse des téléphones des suspects démontrent leur participation à ce vol à main armée.

Présentés hier au juge d’instruction, les braqueurs présumés ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Me Mathurin Lauze et Me Philippe Soussi, avocats d’un des mis en examen, ont demandé un report du débat devant le juge des libertés et de la détention. Ils plaideront dès la semaine prochaine la remise en liberté de leur client qui se dit innocent.