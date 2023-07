À Monaco, un commerçant arrêté avec 15.165 euros en espèces non déclarées

En dépit du caractère peu spectaculaire d’une affaire de non-déclaration de transport transfrontalier d’espèces, le tribunal correctionnel s’est surtout intéressé à la gestion frauduleuse d’un commerçant marseillais contrôlé en Principauté.

Le 20 avril dernier, en milieu de matinée, il était surpris par les policiers sur la place du Casino en possession d’une somme de 15.165 euros en numéraires. Ses intentions déclarées, certes louables, consistaient à offrir un sac Dior à son épouse. Voire, si l’on se réfère à l’enquête, rechercher pour l’occasion une montre Rolex.

Toutefois, quand on fouille dans ses antécédents, la société de ce maraîcher est en état de cessation de paiements depuis le mois d’octobre 2022 et placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2023 par le tribunal d’Aix. Pareil délit, pénalement répréhensible, met déjà en évidence des difficultés financières avérées, rencontrées par le prévenu. Autre conséquence et pas des moindres, la totalité de son patrimoine est sous l’emprise de la procédure.

Faut-il enfin cogiter sur des circonstances aggravantes, ou une préméditation, après la découverte d’un billet falsifié de 100 euros au sein des liasses?

Peu de traces sur son compte bancaire...

À l’audience, le président Florestan Bellinzona s’informe sur l’origine de l’argent et la provenance de la fausse coupure. "C’est la recette de mon activité de commerçant, assure le prévenu. Quant au billet de 100 euros, il provient d’un client. Je voulais le changer à la banque."

L’homme omet l’essentiel. "L’argent transite rarement par votre compte bancaire, remarque le magistrat. Vous utilisez les fonds de votre activité professionnelle! Depuis quand puisiez-vous largement dans la caisse? Avec ce qui vous est reproché en France, c’est une banqueroute frauduleuse!"

Le quadragénaire essaie de relativiser en évoquant des recettes d’avant la procédure afin de payer les frais, fournitures et dépenses. Le mécanisme est simple: d’un côté il encaisse, de l’autre il paie les factures (souvent au "black").

À la suite, le trajet depuis la capitale phocéenne jusqu’en Principauté tourmente le magistrat. "Trois heures de route, des rentrées d’argent sur les quinze derniers jours pour payer un cadeau en cash? Votre comptabilité est étonnante. Vous faites face de quelle manière aux dépenses de la vie courante?"

Le commerçant compte sur le cumul d’une activité professionnelle et les revenus des temps partiels effectués chez un employeur comme chauffeur poids lourd. Des petits boulots insuffisants pour valider un cadeau chez Dior et une Rolex, martèle le substitut Maxime Maillet. "L’argent provient en partie de la recette du jour détournée pour ses propres dépenses. Or, Monsieur sait pertinemment qu’il est en redressement judiciaire, avec un passif de 233.000 euros d’une comptabilité défaillante. À Monaco, il y a aussi le délit de blanchiment pour détention frauduleuse de capitaux."

La défense ne convainc pas le tribunal

Le non-paiement des créanciers, l’absence de facture pour moins de 1.000 euros et les délits reprochés ont un caractère de gravité pour le parquetier. Il requiert trois mois avec sursis et la confiscation de l’argent. En revanche, ces infractions n’ont aucun fondement pour la défense. "Est-ce interdit de payer les petites dépenses avec la caisse, relève Me Vincent Penard, du Barreau d’Aix. Comptabilité hiératique, variations des marges, des charges, relèvent d’un fonctionnement particulier. Peut-on l’assimiler à du travail dissimulé?"

D’après l’avocat, dans les fonds concernés, plus de 8.000 euros proviennent des salaires versés par son employeur. Son client n’avait pas connaissance du billet falsifié. "Alors, les raisons de le condamner sont un peu faibles. Laissez-le libre! Vous pourrez toujours l’interdire temporairement de territoire!"

Décision du tribunal: quatre mois avec sursis, la confiscation du billet contrefait et la restitution des sommes confisquées.