Arnaques téléphoniques et vols à Monaco: un gang de l'Est démantelé

Les scénarios des arnaques téléphoniques vont jusqu’à s’adapter et s’ingérer au plus profond de la vie privée des victimes. C’est l’illustration confondante des manœuvres frauduleuses pratiquées par un réseau criminel de l’Est et mentionnées par le tribunal correctionnel.

Il s’agit d’une organisation clandestine très bien renseignée aux mains d’une communauté des gens du voyage dont le procédé était simple. Une voix féminine, alias Anita, usurpait sans erreur un degré de parenté - fille ou nièce en général - de sa victime. Prétextant des difficultés financières, elle incitait ensuite sa proie à l’aider financièrement à éponger son passif sans laisser place à la moindre réflexion.

Plus de 400.000 euros de préjudice pour une victime

La personne contactée était la seule à fournir contribution et assistance nécessaires. Comme l’importante somme en numéraires était pratiquement impossible à réunir, l’interlocutrice s’accommodait facilement de bijoux en complément! Mais pour réussir ces stratagèmes improbes en Principauté, il fallait deux choses: l’annuaire de Monaco Telecom pour discerner par intuition les numéros correspondant à des personnes âgées; et un intermédiaire pour récupérer les butins soustraits sur le territoire monégasque. Un homme de 26 ans avait été recruté afin d’effectuer ces basses besognes au cours d’une visite familiale en Pologne.

Un "modeste employé", comme il se définit au procès, se prévalait des fonctions bien définies de coursier ou d’avocat pour intervenir auprès des victimes grâce à une formule convenue.

Finalement, ce genre d’escroquerie au combiné aura terrorisé trois grands-mères de la Principauté. Confrontées à ces pratiques très inventives et surtout très rémunératrices, les octogénaires, épaulées par leurs conseils, sont venues à l’audience réclamer justice.

Car en obéissant aux escrocs elles y ont laissé de sacrées plumes. En valeurs approximatives, c’est quelque 30.000 euros pour l’une, 400.000 euros pour l’autre, et plus de 15.000 euros pour la dernière. Hors comptabilisation des joyaux en cadeaux et l’incalculable estimation sentimentale.

90 tentatives d’extorsion sur la même journée

Juste trois proies? Il est difficile d’affirmer si d’autres retraités crédules ont cédé aux chantages téléphoniques. Mais les enquêteurs avaient relevé dans la seule journée du 28 juillet 2020, quatre-vingt-dix abonnés de l’opérateur historique de la Principauté joints par téléphone avec une carte prépayée sur un numéro allemand…

Toutefois, le 6 juin 2020, tout bascule. Les enquêteurs avaient exploité des heures d’images de la vidéosurveillance. Par recoupements, ils arrivaient à cibler un suspect et le pistent.

Le jour où cet homme se rendait au Casino, comme on demande la carte d’identité à l’entrée des salles de jeu, il était identifié et interpellé le 5 août, à la gare, à sa descente du train en provenance de Nice (après cinq mois d’incarcération, il était libéré par le versement d’un cautionnement de 25.000 euros., ndlr).

À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Mais il se considère comme un pion au rôle bien secondaire et passif. Pas très convaincu, le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (assesseurs: Françoise Dornier et Virginie Hoflack., ndlr) s’intéresse en priorité sur les raisons de son comportement. "N’ayant pas de travail, soutient-il, j’ai accepté la proposition de coursier par une fille rencontrée à Varsovie. Elle m’a assuré qu’avec ce job je me ferais beaucoup d’argent. Je partais de Pologne en avion avec 1.500 euros pour les frais et trois téléphones: un personnel, les deux autres étaient réservés aux contacts. Arrivé à Nice, je recevais les instructions. Entretemps, les victimes avaient été informées d’un code que je devais répéter à mon tour afin qu’elles remettent le paquet en confiance à la bonne personne."

"Quand je retournais le lendemain en Pologne, poursuit-il, pour livrer la marchandise, je recevais en plus une somme de 1.500 euros. Voire 2.000 euros et rarement 2.500 euros. Je n’en savais pas plus et je n’ai jamais posé de question sur mes donneurs d’ordre où le contenu des paquets transportés. Je n’imaginais pas la gravité de mes actes…"

"Il n’est rien d’autre que de la chair à prison"

Dans ce dossier, la perversité du système et le silence observé par le prévenu pour protéger les autres membres du réseau sont abordés par le substitut Emmanuelle Carniello dans ses réquisitions. Deux ans d’emprisonnement, dont un assorti du sursis est sollicité "afin de le dissuader de revenir à Monaco".

Enfin, pour Me Gérard Baudoux, "rien ne permet d’affirmer que mon client avait connaissance du mécanisme de l’escroquerie. Ce n’est même pas un second couteau. Il n’est rien d’autre que de la chair à prison."

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au mardi 8 mars 2022, à 9 heures.