Anticancéreux périmé: ouverture du procès de deux anciens dirigeants de laboratoire

Les deux hommes, Alain Bouaziz, 67 ans, et Valéry Monin, 57 ans, dirigeants du groupe Genopharm, sont poursuivis pour "non-respect des bonnes pratiques de fabrication", "commercialisation sans autorisation de mise sur le marché" et "tromperie sur la quantité en principe actif d'une marchandise".

L'accusation leur reproche d'avoir écoulé l'anticancéreux Thiotépa (fabriqué par le laboratoire allemand Riemser) sans s'assurer de sa conformité, faisant ainsi peser "un risque grave pour la santé publique".

Cancers de l'ovaire, de la vessie, du sein...

Le scandale du Thiotépa, utilisé dans la lutte contre les cancers de l'ovaire, de la vessie et du sein, mais également contre certains cancers de l'enfant, a éclaté en mars 2011 quand le fabricant allemand du produit avait averti les autorités sanitaires que des flacons périmés circulaient sur le marché.

Des analyses ultérieures de l'Agence française du médicament avaient également relevé qu'ils ne contenaient "plus la dose de principe actif exigée".

Thiotépa était livré en vrac, c'est-à-dire en flacons non étiquetés, par Riemser au laboratoire Alkopharma en Suisse. Alkopharma (filiale du groupe français Genopharm) se chargeait du conditionnement et étiquetage du produit qui était ensuite livré à Genopharm qui le commercialisait aux hôpitaux.

"Maintenir son monopole"

Mais, à partir de mars 2010, Riemser produit un autre médicament avec les mêmes principes actifs, le Tépadina distribué par le laboratoire Adienne.

"Genopharm qui ne détenait plus de stocks non périmés du Thiotépa a décidé de vendre les lots périmés invendus pour maintenir son monopole de fait et empêcher Riemser de distribuer le Tépadina en lieu et place du Thiotépa", soutient Me Eric Weil qui représente Riemser, une des parties civiles au procès.

"L'objectif poursuivi par Genopharm était d'empêcher Riemser, le seul concurrent disposant des autorisations réglementaires de mise sur le marché et des stocks neufs du même principe actif, de lui subtiliser sa part de marché", a ajouté l'avocat.

100.000 flacons distribués

Près de 100.000 flacons non-conformes de Thiotépa avec des dates de péremption falsifiées ont été distribués jusqu'en septembre 2011, principalement en France.

Les patients ayant reçu des doses de ces lots périmés ont eu "une perte de chance par rapport aux autres patients", ont affirmé des experts venus témoigner au tribunal.

Mais, à la question de savoir si ces manquements ont fait des victimes, aucun expert n'a pu lier une évolution négative d'un cancer à ce médicament périmé.

Cet anticancéreux était toujours administré conjointement à d'autres produits, ce qui ne permet pas d'établir un éventuel lien de causalité, ont relevé les experts. Le procès est prévu jusqu'à mercredi.