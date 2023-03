Alcoolisé, il heurte trottoir avec la voiture de son père à Monaco: un étudiant italien condamné

Un étudiant napolitain, demeurant à Monaco a certainement eu la peur de sa vie le 3 décembre dernier. Une patrouille de police avait repéré vers 5h50 une Audi accidentée au niveau du Monte-Carlo Bay. À l’intérieur le conducteur avait un comportement étrange. Sans attendre, les agents le contrôlaient et l’invitaient à souffler dans les locaux de la Sûreté publique afin de mesurer son alcoolémie.

"- L’accident a eu lieu vers 3h50, note le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (Assesseurs: Florestan Bellinzona et Aline Brousse., ndlr). Qu’avez-vous fait pendant ces deux heures? En garde à vue votre taux d’alcool était encore à 0,40 mg/l. Vous deviez rouler à très vive allure pour avoir un véhicule dans cet état, immobilisé dans le secteur du Larvotto puisque vous n’arriviez plus à le déplacer…

- Pourtant je me sentais en état de conduire, déclare le prévenu. Je n’avais bu que deux verres de gin tonic au Twiga. Je voulais ramener mes amis chez eux avec la voiture prêtée par mon père. J’avais bien essayé de réparer la roue. Mais c’était impossible car après avoir heurté le trottoir elle était sortie de l’axe. J’étais sous le choc…"

"Plus une prise de conscience qu’une piqûre de rappel"

Le premier substitut Julien Pronier est loin de s’en laisser conter. "C’est une ivresse manifeste reconnue et si le taux est aussi bas, la raison est simple: l’alcoolémie a été mesurée bien plus tard après. Les casiers de cet étudiant italien de 22 ans sont vierges. Vous prononcerez une peine d’un mois avec sursis, 200 euros pour le délit et une amende à 45 euros."

La défense a reconnu que la boisson et la conduite ne font pas bon ménage. "Ce garçon de bonne famille a conscience de la valeur du travail. Il devra payer les réparations. C’est donc plus une prise de conscience qu’une piqûre de rappel. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé pour mon client, très choqué par sa première garde à vue."

À l’issue du délibéré, le tribunal a fait connaître sa décision: 500 euros d’amende, plus la contravention à 45 euros. Comme il réside à Monaco son permis a été suspendu pendant une période de trois mois.