Alcoolisé et drogué à Monaco, il fuit la police et la malmène

Alors qu’il avait été pris en flagrant délit de mauvaise conduite le 12 février dernier, un pilote de scooter s’est trouvé de bonnes excuses devant le tribunal correctionnel pour justifier d’avoir défié des policiers. Cette nuit-là, des agents, en faction au rond-point Wurtemberg, remarquent un jeune homme sur un deux-roues à la conduite hasardeuse. Ils décident de l’interpeller sans y parvenir. S’ensuit une course-poursuite avec gyrophares activés jusqu’à la rue Baron-de-Sainte-Suzanne, où ils parviennent enfin à coincer le fuyard.

L’intervention est difficile pour les forces de l’ordre. Ils sont obligés de couper le moteur du scooter et de menotter le pilote, agité et agressif. Placé en garde à vue, l’homme au caractère emporté est ivre (0,77 mg/l) et positif à la cocaïne.

Il fait chuter et blesse deux policiers

"Vous n’aviez pas à prendre votre engin dans cet état, ajoute le président Florestan Bellinzona. Et vous fuyez…

- Sur le coup, je ne pensais pas que cela me concernait, corrige le prévenu.

- Pourtant, les policiers vous suivaient sur votre trajet et vous ne vous en étiez pas rendu compte ?

- C’est une erreur de ma part, admet le barman.

- Vous tergiversiez pour couper le moteur ! Il fallait vous mettre au sol pour vous maîtriser ! N’est-ce pas la cause d’une forte alcoolisation ? De la drogue ? Vous avez déjà été condamné pour usage de stupéfiants à Monaco…"

Le jeune homme ne se remémore plus ce qu’il a vécu. En revanche, les policiers font part de leurs émotions, de leur désarroi.

À tour de rôle, les deux fonctionnaires en uniforme racontent : "C’était une personne extrêmement agressive au cours du contrôle d’identité. Au point de nous faire chuter. La solution était sans issue : on a dû le menotter…"

La voix coutumière du représentant des parties civiles en matière policière demande réparation du préjudice dans le cadre d’un accident du travail.

"C’est un prévenu incohérent, en déduit Me Christophe Sosso. On peut se moquer du monde. Mais pas à pareil niveau. Gyrophares et deux-tons en action, pourtant le prévenu continue sa route parce qu’il n’y avait pas d’emplacement pour stationner. C’est du baratin ! La somme de 500 euros pour un policier. Une expertise orthopédique avec une provision de 1 500 euros pour le second, blessé à la main, au poignet et à l’avant-bras."

"Aucun comportement repentant"

Le substitut Emmanuelle Carniello suit les propos de l’avocat des parties civiles.

"À 23 ans, un mois et demi après les infractions reprochées, je note aucune prise de conscience ni comportement repentant. Au contraire : on maintient les dénégations. Refus d’obtempérer, rébellion, arrogance, l’audace de qualifier l’intervention d’humiliante, ivresse, drogue. Autant d’infractions graves ! Il encourt six mois plus 9 000 euros d’amende. Six mois vous pouvez les apprécier avec la liberté d’épreuve, plus un an d’interdiction de conduire en Principauté."

Dans l’impossibilité de contester les faits, la défense va se lancer dans une interprétation subtile.

"Des deux côtés de la barre, on dit la vérité de la manière ressentie, annonce Me Sarah Filippi. Pourquoi les explications ne sont-elles pas crédibles ? Quand mon client emprunte les petites rues de la Condamine, il n’a aucune intention de fuir. Sinon il aurait filé sur la voie rapide. Pas de déclaration des agents sur le refus d’obtempérer. Juste la dénonciation d’une attitude démesurée. Seules l’ivresse et la drogue expliquent le déploiement musclé de l’interpellation. Cette audience a mis un terme à toute perspective de réitération."

Outre l’interdiction de conduire pendant un an en Principauté, le tribunal a ramené la peine à quatre mois avec sursis et octroyé 1 200 euros et une expertise aux parties civiles.