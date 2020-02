Agressions sexuelles à Menton: prison ferme pour un médecin

Certaines décisions judiciaires peuvent offrir deux lectures radicalement différentes. C’est le cas de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, hier après-midi, dans le deuxième procès pour agressions sexuelles qui visait Raymond Hayek.

Le 25 février 2019, le tribunal correctionnel de Nice avait reconnu la culpabilité de ce médecin bien connu à Menton. Jusqu’alors, le nom du Dr Hayek était davantage médiatisé pour ses actions caritatives à la tête du Rotary. Un an et un jour plus tard, la cour d’appel d’Aix a condamné l’homme. Avec des nuances notables, mais une peine plus lourde.

"Dans ce dossier, on est passé par toutes les étapes. Sept années de combat judiciaire... Jusqu’à présent", souffle Me Olivier De Fassio. L’avocat s’estime "très satisfait". Voilà sa cliente "reconnue en tant que victime" de Raymond Hayek. Mais il lui aura fallu s’accrocher.

"Maladresse"

Les faits remontent aux 31 mars 2013. Ce jour-là, cette femme de 29 ans se rend à l’hôpital de la Palmosa de Menton pour une méningite. Le Dr Hayek, gastro-entérologue et hépatologue, est de permanence. Selon cette patiente, il profite de l’examen pour pratiquer des caresses et frottements intimes. Le lendemain, alors qu’elle vient le consulter au sujet d’une épilation définitive, le Dr Hayek lui présente des clichés pornographiques. "Une maladresse", concédera l’avocat du médecin, Me Bruno Rebstock.

Une autre agression est dénoncée en décembre 2015. Cette fois, c’est une femme rencontrée lors d’échanges professionnels qui accuse Raymond Hayek de l’avoir coincée dans son bureau. Et d’avoir extrait un sein de son pull. Autant de faits niés par l’intéressé.

D’autres plaintes arrivent au parquet de Nice. Elles dessinent un portrait beaucoup moins séduisant du Dr Hayek, ce praticien qui a su bâtir sa carrière loin de son Liban d’origine. Toutes ces plaintes sont classées sans suite. Mais deux femmes parviendront à obtenir un procès, en saisissant un juge d’instruction, puis en tenant bon malgré les recours.

"Il n’a pas abusé de sa qualité"

à Nice, le tribunal avait infligé à Raymond Hayek deux ans de prison avec sursis-mise à l’épreuve. Il avait fait appel. La sentence s’avère plus lourde à Aix : deux ans de prison dont une année ferme (peine aménageable). Là encore, la période probatoire est fixée à trois ans, avec obligation de soins. S’y ajoute l’obligation d’indemniser les victimes.

Différence notable : la cour d’appel reconnaît Raymond Hayek coupable d’agressions sexuelles, "mais elle n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’abus d’autorité, de par sa fonction de médecin", souligne Me Rebstock. Déduction: "Tout ceci relève désormais de la sphère privée. Il n’a absolument pas abusé de sa qualité de médecin!"

L’avocat trouve d’autres motifs de satisfaction, décisifs pour l’avenir du Dr Hayek. "Contrairement au tribunal de Nice, la cour n’a pas prononcé l’interdiction professionnelle pendant cinq ans, ni l’inéligibilité pendant trois ans." à 63 ans, Raymond Hayek peut « reprendre son activité de médecin".

"Comme un #MeToo avant l’heure"

Le sexagénaire avait clamé à Aix son désir d’"exercer la médecine" à nouveau. Mais aussi d’être "rétabli dans son honneur", lui qui se disait "anéanti" par sa première condamnation. Hier, la défense n’avait pas décidé si elle se pourvoirait ou non en cassation. Elle a cinq jours pour le faire.

Entre les deux lectures du procès, Me De Fassio retient celle-ci, évidente à ses yeux: "La démonstration qu’il venait ici pour laver son honneur n’a pas été retenue par la cour. Et ma cliente n’est pas une affabulatrice ! Il avait plaidé la coalition de toutes ces dames, qui ne se connaissaient pourtant pas. C’est une sorte de #MeToo avant l’heure..."