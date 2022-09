Agression de Kheira Hamraoui: Aminata Diallo remise en liberté sous contrôle judiciaire

La footballeuse Aminata Diallo, mise en examen vendredi dernier pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée en détention provisoire, a été remise en liberté mercredi et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Versailles à l'AFP.