Affaire Kenzo lors du match AC Ajaccio-Marseille: prison, amendes et interdictions de stade requis

Prison, amende et interdiction de stade ont été requis vendredi à Ajaccio contre trois supporters de l'AC Ajaccio jugés pour l'agression de Kenzo, fan marseillais de 8 ans atteint d'un cancer, et de sa famille lors du match entre le club de football corse et l'Olympique de Marseille en juin.