Affaire Ghosn: "La vraie question reste de savoir s’il a détourné de l’argent"

Comment avez-vous trouvé sa prestation ?

"Ce qui m’a frappé, c’est la forme de cette intervention, en particulier sa véhémence, même si on peut comprendre qu’il ait été marqué par son incarcération et le traitement qui lui a été réservé au Japon.

Que penser de la dimension de complot ?

Celui qui est mis en difficulté tape d’abord sur le messager. Il pointe la justice japonaise, mais reste discret sur les faits. On sait peu de choses sur ces dossiers japonais, mais on sait que le gendarme de la bourse américaine reproche à Ghosn et à Nissan d‘avoir dissimulé aux investisseurs 140 M€ de revenus sous forme de salaires différés.

En septembre dernier, Nissan et Ghosn ont accepté de payer 14 et 1 M$ pour mettre fin à ces poursuites. Si vous êtes innocent, pourquoi payer ? Renault a aussi mandaté un cabinet qui a enquêté aux Pays-Bas et a mis le doigt sur 12 millions de dépenses injustifiées.

Enfin, au printemps 2019, le constructeur français a annulé la retraite spécifique qui avait été attribuée à Carlos Ghosn.

Que conclure de ces éléments ?

Qu’avant de déterminer l’existence d’un complot japonais, on peut observer que d’autres investigations, déclenchées dans d’autres pays, mènent toutes vers des questions liées aux dépenses de l’ex-PDG de l’Alliance. Cela n’empêche pas de s’interroger, voire d’être choqué par le fonctionnement du système judiciaire japonais.

Reste que la vraie question n’est pas de savoir si ce système est critiquable, mais si Carlos Ghosn a détourné ou pas entre 140 et 300 millions d’euros.



A quoi peut-on s’attendre désormais ?

Il n’a pas choisi le Liban au hasard. Sa vie, ses affaires, ses amis, sont là-bas. Mais est-ce qu’il n’est pas en train de se construire une prison dorée ? Il est quand même fort probable qu’il doive vivre en permanence sous sécurité renforcée, dans l’impossibilité de quitter le pays, alors qu’il passait son temps à parcourir le monde en jet privé.

Mais qui aurait osé imaginer tout ce à quoi nous avons assisté depuis un an ? Le feuilleton est sans doute loin d’être fini.

