Affaire du prêtre niçois accusé de pédophilie: la justice annule trois mises en examen

Ils étaient neuf, ils ne sont plus que deux. Deux plaignants qui dénoncent des attouchements subis à l’adolescence et mettent en cause un curé niçois. Les autres se sont heurtés à l’écueil de la prescription. Ce jeudi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infligé un nouveau revers procédural à l’accusation.

La chambre de l’instruction a annulé trois mises en examen visant Jean-Marc Schoepff. Depuis juillet 2020, ce sexagénaire était poursuivi pour trois "agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité". Il ne l’est plus. Pour un motif de forme. Le 13 janvier, la cour de cassation invalidait cinq des six mises en examen précédentes. Motif : les faits étaient prescrits. D’autres plaintes ont suivi entre-temps. Mais pour les ajouter au dossier, le parquet aurait dû produire un réquisitoire supplétif. C’est du moins ce qu’a estimé la cour d’appel. "Elle a annulé sa mise en examen pour les trois plaignants, comme nous l’avions demandé", indique Me Colombani, qui défend le curé aux côtés de Me Michel Cardix. La défense tente d’éviter un procès Les faits étaient, de toute façon, prescrits pour deux plaignants. Notamment ce prêtre qui, le 14 février dernier, racontait dans Nice-Matin avoir été abusé durant plusieurs années. Pour le troisième plaignant en revanche - un trentenaire antibois -, ce n’est que partie remise. La justice devra "re-convoquer [Jean-Marc Schoepff] pour le mettre en examen. On repart sur quelques mois", indique Me Colombani. Pour la défense, cette nouvelle étape n’est pas anodine. "Il vaut mieux passer devant le tribunal avec deux plaignants que neuf..." Du reste, Mes Colombani et Cardix continuent "à se battre au niveau de l’instruction pour ne pas aller jusqu’au procès. On continue à plaider son innocence. Tout est contesté." Pour la partie civile, la décision était attendue. "C’est une péripétie procédurale qui ne change rien au fond du dossier, relativise Me Vincent Ehrenfeld, avocat des trois plaignants concernés. Cette décision n’enlève rien à la force de leurs témoignages. Mais elle a un impact au niveau du temps. Le parquet à Aix s’est engagé à aller vite. Le but, c’est que Jean-Marc Schoepff puisse être jugé."

