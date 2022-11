Affaire Dicranian: le Niçois part en prison, son avocate dément une fuite vers l'étranger

Condamné vendredi soir à douze ans de prison et 50.000 euros d'amende pour association de malfaiteurs, blanchiment et trafic de stupéfiants, Christophe Dicranian était l'un des grands absents (avec trois autres prévenus) du délibéré en correctionnelle à Nice. Et pour cause, il était à ce moment-là en garde à vue dans les locaux de la brigade des stups de la police judiciaire de Nice.

Les policiers encagoulés de la brigade de recherches et d'intervention (BRI) le surveillaient étroitement depuis qu'il comparaissait, avec douze autres prévenus, en justice. Particularité de cette procédure qui a accumulé les bévues, l'ensemble des protagonistes comparaissait libres.