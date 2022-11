Affaire Dicranian: ce qu'il faut retenir des 16 ans de prison requis contre le chef présumé

Des erreurs grossières de l’institution judiciaire avaient permis aux principaux suspects d’être relâchés après deux ans de détention judiciaire et d’éviter la cour d’assises. Tous comparaissent libres depuis sept jours devant le tribunal correctionnel. Mais manifestement, la justice entend rattraper ses bourdes et ne souhaite pas, malgré l’ancienneté du dossier, passer l’éponge. Dans un réquisitoire impitoyable de trois heures, le procureur Jean-Philippe Navarre a requis contre Christophe Dicranian, seize ans de prison, 300.000 euros d’amende et une interdiction de gérer. Neuf ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende ont été demandés contre son premier cercle constitué de Moncef Merabet, Yamin Moutaouakil, et Yassine Ghennam. Huit ans et 75.000 euros à l’encontre de Sami Aliachi et Walid Boubendir.

En octobre 2016, cette enquête de la police judiciaire de Nice en matière de lutte contre le narcotrafic était présentée par le procureur de l’époque, Jean-Michel Prêtre, comme l’une des plus marquantes. Des investigations au sujet d’investissements douteux dans des bars de Nice, Villefranche et Antibes avaient abouti à la découverte dans des boxes de 860kg de cannabis, 8kg de cocaïne, des armes de guerre, 460.000 euros en liquide chez Christophe Dicranian, un Niçois présenté comme la tête du réseau, ce qu’il a toujours contesté.

Le magistrat de l’accusation s’attaque à "une association de malfaiteurs" très rodée: "La détention d’armes, l’utilisation de téléphones cryptés constituent des actes préparatoires à un trafic de stupéfiants". Le procureur donne des estimations d’importations de drogues vertigineuses: "Entre août 2015 et novembre 2016, on est a minima à plus de trois tonnes de produits stupéfiants." Le train de vie de certains prévenus, est qualifié "d’exagéré" au regard de leurs ressources officielles et la gestion des établissements de nuit incriminée de "folklorique". Le Bubble’s, pour ne citer que lui, fermera avec un passif de 260.000 euros. Ce qui fait dire à Jean-Philippe Navarre que "Christophe Dicranian s’est fait avoir quand il a investi dans cet établissement". Selon les enquêteurs, le but était pour lui d’être salarié dans ces établissements pour justifier de revenus, tout en blanchissant plusieurs milliers d’euros d’argent sale. Contre les trois gérants peu regardants sur la provenance des fonds, le procureur a requis entre un an et deux ans ferme, peine assortie d’une interdiction de gérer.

Une vie rangée?

Le jugement devrait être mis en délibéré à lundi après-midi alors que jeudi et vendredi sont consacrés aux plaidoiries de la défense. Les treize prévenus, contre lesquels les peines requises oscillent entre un an de prison et seize ans, seront-ils alors tous présents la semaine prochaine? Certains avaient déjà déserté hier les bancs du tribunal, ce que n’a pas manqué de remarquer à haute voix la présidente Marion Menot.

Christophe Dicranian, lui, est là, décidé à donner l’image d’un père de famille respectable. Si le procureur a insisté sur ses huit précédentes condamnations, son absence de justification de ressources, ses voyages en classe "affaire" et sa Lamborghini, lui affirme venir, à 42 ans, solder ses comptes avec la justice, contestant le rôle prépondérant qu’on lui prête. "C’est un peu mon jubilé dans les tribunaux. Je veux qu’on retienne ce que je suis aujourd’hui", a-t-il souligné au moment de l’étude de sa personnalité. Précisant que sa société d’influenceur et son restaurant à Nice lui procuraient pour lui et sa femme, "entre 8 et 10.000 euros de revenus mensuels".