Affaire des écoutes: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, ce qui suspend "toutes les mesures" prononcées par la cour d'appel

L'ex-président Nicolas Sarkozy, condamné mercredi à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, va former un pourvoi en cassation, a annoncé son avocate Jacqueline Laffont.