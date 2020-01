Accusée d'abus de confiance, une salariée d'une société de Dmitri Rybolovlev est relaxée à Monaco

En juin 2016, Sabine, coordinatrice voyages dans la société Rigmora depuis 2012, est victime d’un burn-out. Elle est hospitalisée. C’est d’ailleurs à l’hôpital qu’elle a appris son licenciement.



"Je n’en pouvais plus, raconte-t-elle à l’audience. J’avais demandé l’aide d’une personne en plus mais on m’a répondu que ça coûterait trop cher. Je touchais 4 500 € par mois mais, en réalité, c’était 10 € de l’heure. Ce qui m’a tuée, c’est qu’on me donne à gérer, en plus des voyages des employés de la société et de la famille, ceux de l’AS Monaco, des joueurs et du staff. Je n’ai pas pu dire non. C’était l’année où l’ASM est remontée en Ligue 1. Je devais aussi m’occuper des déplacements en Champions League."



"Lorsque j’étais en arrêt maladie, je ne répondais plus au téléphone. C’est pour ça qu’ils m’ont licenciée. Je sais comment ils agissent, de quoi ils sont capables. Quand vous n’êtes plus disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, rien ne va plus. Soit j’arrêtais, soit je creusais ma tombe. Si le médecin ne m’avait pas arrêtée, je ne serais pas là devant vous…"

La balle est maintenant dans

le camp du tribunal

du travail