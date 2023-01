Accusé du vol d’un deux-roues à Monaco, il dit avoir été drogué

À l’audience de flagrance, apparaît, menotté, un étudiant de 21 ans. Il comparait devant le tribunal correctionnel pour le vol d’un deux-roues neuf le matin du jour de l’An. Mais peut-on lui faire confiance quand cet étudiant évoque un trou noir au moment de l’infraction? Car le délit reproché aurait été commis dans un état d’inconscience.



C’est d’ailleurs l’amnésie totale confirmée par l’auteur des faits quand le président Florestan Bellinzona (1) l’interroge. "Vers 7h48, une employée du Fairmont s’était inquiétée de la disparition de son motocycle Honda. En même temps, les services de secours étaient informés que le pilote d’un scooter venait de chuter au rond-point du Portier. C’était vous, quand vous conduisiez le deux-roues volé avec une alcoolémie de 0,79 mg/l. C’est plus de trois fois au-dessus du taux autorisé! Vous n’aviez pas de casque et votre test salivaire était positif au cannabis et à la MDMA révélés par la prise de sang. Pourquoi pareil comportement? Boisson et stupéfiants vous avaient rendu à ce point dupe de ces énormités?"

Aucun souvenir du vol, ni insouciance… Le jeune Mouginois évoque depuis le box sa venue à Monaco "pour boire un verre dans une boîte de nuit du port Hercule".

– "Combien? bougonne le magistrat.

– Deux champagne, une vodka, deux gins et d’autres spiritueux. Je n’ai pas l’habitude de boire. Je fume de temps en temps. Mais je n’avais pas roulé de joint depuis trois ou quatre jours. Pour l’autre substance, je n’en consomme jamais. On m’a drogué à mon insu…"

"Un client toujours en âge de grandir"

Tout au long de l’instruction de l’affaire, l’étudiant s’estimera victime d’une soumission chimique. Il n’en démordra pas et n’aura de cesse de dénoncer une intoxication via cette drogue mise dans un de ses breuvages qui a déclenché confusion, inhibition et autres symptômes anormaux après ingestion. Il est convaincu d’avoir insciemment pris le scooter.

Le parquet ne partage pas la même analyse des faits. "Il faut que cette comparution vous serve de leçon, sermonne le substitut Emmanuelle Carniello. Votre comportement est dû à votre consommation de stupéfiants mélangée à l’alcool. Ces jours passés en prison doivent être considérés comme un vaccin total." La parquetière conclut ses réquisitions par une peine de quatre jours d’emprisonnement et l’interdiction de circuler en Principauté pendant trois ans.

La défense s’attache à démontrer une sorte de côté obscur dans sa plaidoirie: "On sait très bien ce qui s’est passé ce soir-là. On s’estime heureux, reconnaît même Me Jean-Louis Grimaldi, du Barreau de Grasse, que dans les pérégrinations décrites, il n’y a pas eu de grands malheurs. J’assiste un client qui est toujours en âge de grandir et où l’on commet encore des erreurs. Tous les frais de la victime ont été pris en charge par l’assurance. N’accablez pas ce jeune homme…"

Le tribunal ira encore plus loin que le ministère public en doublant le temps d’incarcération: huit jours, plus une amende de 45 euros pour une conduite sans casque. En revanche, il ne prononcera aucune période d’interdiction de circuler en Principauté.

1. Assesseurs: Geneviève Vallar et Aline Brousse. 2. La MDMA est une molécule stimulante. Elle présente de forts effets empathiques et euphorisants. C’est une des drogues dures les plus consommées en milieu festif.