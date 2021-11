A son procès en appel, François Fillon défend la présence locale "essentielle" de son épouse

Le président de la cour François Reygrobellet insiste pourtant: très peu de personnes savaient que Penelope Fillon était assistante parlementaire. Il souligne aussi la "forte tonalité immatérielle" de cette "collaboration", dont très peu de traces ont été retrouvées.

Penelope Fillon mettait en avant son statut d'épouse, "c'était mieux", répond le prévenu. Le conjoint d'élu "incarne la présence du parlementaire sur le terrain, que n'incarne pas un autre collaborateur" - nombre de députés ont d'ailleurs embauché leur conjoint "pendant 40 ans", soutient-il.

En 2002, François Fillon est nommé au gouvernement et sa femme est alors embauchée par son suppléant, Marc Joulaud. "Transférer l'équipe de collaborateurs au suppléant" était une "pratique généralisée", assure-t-il.

Sa rémunération augmente pour atteindre 5.300 euros bruts? C'est ce qu'elle "méritait" mais qu'il ne pouvait pas verser lui, à cause des règles des emplois familiaux, dit le prévenu. "Penelope était la plus diplômée de mes collaborateurs, et de loin, et le travail qu'elle a fourni était pour moi le plus essentiel".

En première instance, l'ancien locataire de Matignon a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ferme et 375.000 euros d'amende. Son épouse s'est vu infliger trois ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende, son ex-suppléant Marc Joulaud, trois ans avec sursis et 20.000 euros d'amende avec sursis.

Les trois prévenus sont rejugés jusqu'au 30 novembre pour des soupçons d'emplois "fictifs ou surévalués" de Penelope Fillon comme assistante parlementaire entre 1998 et 2013, rémunérés au total 612.000 euros nets.

"Pas orthodoxe"