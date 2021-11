A Nice, le manifestant anti-pass condamné pour avoir mis à terre cinq policiers dont la commissaire

"Il était déchaîné. Il a réussi à mettre des policiers au sol, dont le commissaire divisionnaire Hélène Pedoya. » Le procureur Sébastien Eskandar résume ainsi la scène survenue à Nice, aux portes de Carrefour TNL, le 11 septembre dernier. L’homme dont il est question est autrement plus calme, ce mercredi après-midi, à l’audience correctionnelle. Mais il écope de 6 mois ferme et reste en prison.

Deux manifestants tentent avec insistance d’accéder au restaurant. L’un d’eux n’a que 17 ans: il sera devant le juge des enfants. Le second, c’est donc Joshua M’Tar. Le commissaire Hélène Pedoya, responsable du dispositif de sécurité ce jour-là, vient lui dire de renoncer.

"Mme Pedoya est arrivée calmement. Elle lui a dit que cela ne servait à rien. Elle a été bousculée, a reçu des coups de coude", rapporte son avocat, Me Jordan Haddad. La commissaire présentera des contusions aux bras. Est-ce dû aux coups de Joshua M’Tar? Ou à cette gazeuse qui aurait été lancée contre elle? L’intéressé l’assure: il n’a pas réalisé la violence de ses gestes.

D’autres policiers interviennent pour l’interpeller. Non sans mal. "Il a mis par terre quatre fonctionnaires de police!", s’indigne leur avocate, Me Emilie Farrugia. Coup à l’abdomen, balayette... Le manifestant surexcité enchaîne les mauvais gestes. Les blessures restent toutefois très légères.

"Ces manifestations lui permettent d’exister"

"Dans le feu de l’action, il a du mal à avoir le discernement nécessaire pour s’arrêter. Même s’il met du temps à comprendre les choses, il est profondément désolé", assure Me Virginie Parriaux. Pour son avocate, Joshua M’Tar est "un suiveur", pas un meneur. Elle brosse le portrait d’un "jeune homme en souffrance", passé par une période de marginalité, à qui "ces manifestations permettent d’exister".

Le procureur avait requis un an de prison, et une interdiction de manifester pendant trois ans. Le tribunal présidé par Julien Levrault le suit sur ce second point, prononce bien une peine d’un an, mais la répartit entre 6 mois ferme et 6 mois avec sursis probatoire. Joshua M’Tar a l’obligation de se soigner et d’indemniser les victimes.

Le tribunal le maintient en détention. Le jeune anti-pass encaisse sans broncher. Sa compagne, enceinte, quitte la salle d’audience en pleurs.