À Monaco, le sac à 25.000 euros était un peu trop convoité: un voleur condamné à trois mois ferme

Un voleur a été pris la main dans le sac le lundi 6 février dernier. Vers 11 h 30, il entrait dans la boutique Céline, dans le "Carré d’Or" de Monte-Carlo. Au fil de sa visite, il "craquait" pour un superbe réticule en peau de crocodile, affiché à 2500 euros sur les rayonnages du premier étage de l’enseigne dédiée aux articles en cuir pour femmes. Certes, plus l’objet est petit, plus il est facile de le dissimuler, surtout quand on a aucune intention de passer par la caisse. Mais pareille boutique est parée pour se prémunir contre les pénibles conséquences des vols à l’étalage. Une alarme discrète avertissait les employés dès que le produit était sorti du magasin.

"Je n’avais aucune intention de voler..."

Il suffisait alors de visionner les images de la vidéosurveillance de la boutique pour mettre une description sur le voleur. Un voleur coiffé d’une casquette, baskets aux pieds et emmitouflé dans une doudoune. Outre la protection contre la température glaciale ressentie en Principauté, il était facile de camoufler sous le vêtement matelassé l’adorable petit sac. Réduit par la taille mais plutôt élevé au niveau du prix.

Son signalement était transmis à la Sûreté publique et les policiers partaient à la recherche de l’escamoteur. Trente minutes plus tard, les forces d’intervention retrouvaient le personnage suspecté à la gare ferroviaire de Monaco. Interpellé, cet homme, sans véritable profession, reconnaissait les faits et restituait le sac en croco rapidos à l’enseigne située au One Monte-Carlo.

C’est la raison pour laquelle, détenu à la maison d’arrêt en attendant sa comparution à l’audience de flagrance, le quadragénaire est arrivé menotté dans le box. Aux précisions réclamées par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle(*) pour compléter l’instruction du dossier, le prévenu a toujours reconnu les faits, comme pendant son temps de garde à vue.

Sur la raison de sa présence à Monaco, la réponse faite au magistrat a démontré une incohérence pathologique certaine. "Il était question de prendre un café… En me baladant sur la place du Casino, j’ai été attiré par la boutique. Pourtant, je n’avais aucune intention de voler quand j’ai poussé la porte. C’est en apercevant le très joli sac que l’idée m’est passée par la tête".

Plusieurs condamnations pour vol

Évidemment, le président s’est inquiété de la véritable destination d’un tel butin. Quand on perçoit à peine quelques centaines d’euros versés par sa famille, il n’est pas interdit de penser à une possible revente subsidiaire… Mais le prévenu, prostré, est resté flou depuis le box: "Je ne sais pas du tout…"

Sa personnalité a fait l’objet de multiples questions de la part du magistrat pour cibler au plus juste la sentence. L’individu est marié, père de deux enfants et semblerait bénéficier d’un statut de réfugié. Il a affirmé être logé par une association à Nice et vivre sur le territoire français depuis douze ans. Il a un passé de toxicomane avec un traitement à la méthadone pour soulager la dépendance aux opioïdes et autres stupéfiants. Son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations pour vols, détention de faux documents, recels.

Au moment de requérir, le premier substitut Julien Pronier s’est emporté face à "une telle pratique du flou entretenue par le prévenu. Quelles sont ses véritables motivations?" Il en déduira rapidement que "la sanction ne doit pas être inférieure à quinze jours de prison ferme".

"On a du mal à comprendre ce qui le pousse à faire ces choses..."

Pour défendre pareil personnage complexe, Me Grégoire Gamerdinger va exploiter toutes les ficelles de plaidoirie. "Mon client n’est pas fier d’avoir été l’auteur d’un vol. Vous noterez qu’il a restitué aussitôt le sac à main dès qu’il a été interpellé sur le quai de la gare. C’est un toxicomane et on a du mal à comprendre les raisons qui le poussent à faire ces choses pas forcément glorieuses. Alors, soyez cléments pour ce geste incompréhensible en raison d’une vie antérieure lourde et obscure."

Le tribunal a toutefois décidé de renvoyer le détenu derrière les barreaux avec une peine de trois mois ferme, afin de comprendre ce qu’il en coûte de se livrer à une infraction du genre sur le sol monégasque. Une invite à ne plus recommencer et surtout à ne plus revenir en Principauté après un séjour de quatre-vingt-dix jours à la maison d’arrêt du Rocher.