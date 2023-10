A Monaco, le nouveau Premier président de la Cour d’appel évoque la place de l’intelligence artificielle dans la Justice

Elle ne cesse de prendre de l’ampleur. Et ce, depuis plus longtemps qu’on ne le croit. Non pas qu’elle se répande tel un virus qui contaminerait une société malade. Bien que cela soit réservé à l’avis de chacun. Mais l’intelligence artificielle façonne son chemin dans notre époque actuelle alors que ses contours, son rôle et ses enjeux, sont encore à définir. Elle est omniprésente. Et pour preuve, dans son discours de 13 minutes devant les chefs d’États et de gouvernement du monde entier à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le prince Albert II s’est lui aussi attardé sur le sujet. Présentant ses risques mais aussi ses bienfaits à l’heure d’enjeux mondiaux primordiaux. "Elle porte en elle à la fois un potentiel immense pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et des risques sans précédents pour la paix et la sécurité mondiales. Comme la langue d’Ésope, elle peut être à la fois la meilleure et la pire des choses pour l’Humanité."

La réflexion était aussi menée du côté du salon Monaco Business qui s’est tenu ce mardi, où l’I.A. occupait une place importante.

"L’I.A. suscite des espoirs mais aussi des craintes"

C’est également ce que touche du doigt Francis Jullemier-Millasseau, nouveau Premier président de la Cour d’appel, à l’occasion de la rentrée judiciaire. "L’institution judiciaire est en constante recherche d’équilibre entre la modernité et la tradition [...] Nous voilà à l’époque de l’intelligence artificielle qui suscite des espoirs mais aussi des craintes. Des espoirs par exemple dans des domaines comme la médecine où elle permet de gagner du temps dans la détection des maladies. Des craintes, aussi, avec le remplacement de 200 salariés par l’I.A. comme ce fut le cas il y a quelques jours dans une société de veille médiatique."

Partant de ce constat, le Premier président, qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier, s’interroge sur la place de l’intelligence artificielle au sein du corps judiciaire. "Nous sommes à l’heure de l’open data, à l’heure de la mise à disposition du public des décisions judiciaires en les anonymisant. Cela part d’une bonne intention: celle de la transparence pour les justiciables. La conséquence de cette évolution conduit inexorablement vers l’intelligence artificielle et peut-être une justice numérique."

Seulement voilà, le magistrat voit dans ce sac de nœuds un point sensible qu’il tient à souligner. "L’intelligence judiciaire possède une qualité que ne possède pas l’intelligence artificielle, celle de la dimension humaine." Et de prendre un exemple concret pour appuyer ses propos. "Nous nous rapprochons de la justice prédictive, celle où certaines sociétés commerciales pourraient mettre en place des questionnaires en ligne pour un divorce. Le client donne la durée du mariage, l’âge des époux, le lieu de résidence, les revenus, le patrimoine, le nombre d’enfants et leur âge… En une seconde, des algorithmes permettent de déterminer le montant probable de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Il s’agit d’une forme de big data judiciaire qui cependant trouve toujours une limite: l’humain. ce jour, l’I.A. ne connaît pas les émotions. Dans l’exemple pris, dans un premier temps l’intelligence artificielle peut ‘‘servir’’ le futur justiciable en lui donnant une indication de ce que peut lui coûter son divorce. Elle peut être invoquée par les avocats au bénéfice de leurs clients comme une jurisprudence. Nous serions dans une jurisprudence numérique mais nous sommes encore loin du remplacement du juge par l’I.A."

"Un équilibre entre tradition et modernité"

Le Premier président de la Cour d’appel prend ensuite un autre exemple: celui de l’affaire Louise Menard en 1989. Elle avait été poursuivie pour un vol de pain de 3kg parce qu’elle n’avait pas mangé depuis 36h avec son fils. La justice avait relaxé la mise en cause en rejetant la responsabilité du vol sur une mauvaise organisation de la société. Chacun se fera son propre avis, Francis Jullemier-Millasseau soulignant, lui, la dimension humaine du jugement "à l’opposé de l’intelligence artificielle" bien que l’exemple puisse paraître "décalé dans le temps".

En guise de conclusion, le Premier président rappelle le rôle primordial du magistrat et de sa capacité à la relation, à l’écouter et à l’échange. Cependant, il souligne l’importance de vivre avec son temps. "Nous ne pouvons pas ne pas regarder devant nous, nous ne pouvons pas ne pas regarder l’avenir [...] Il vaut mieux accompagner que s’opposer. Il vaut mieux être constructif avec la publication des décisions présentant un intérêt jurisprudentiel sous couvert d’un anonymat absolu. Je disais qu’il fallait un équilibre entre tradition et modernité et c’est cet équilibre auquel nous devons veiller."