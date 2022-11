À Monaco, la justice a tranché pour les deux époux soupçonnés de violences conjugales sur fond de séparation conflictuelle

Un poste de diplomate refusé à l'époux

Dommages collatéraux? Dans sa plaidoirie, l’avocat parisien a mis l’accent sur l’honnêteté de son client au cours des débats. S’il comprend, en partie, la fureur de l’épouse dans ses allégations, il a réfuté toutes accusations de violences, de dépendance à la drogue, de faux témoignages, etc.

"Comment cette véritable armoire à glace de 120 kg aurait pu brutaliser la prévenue de 50 kg parce qu’il voulait s’enfuir de l’appartement? Une ITT de zéro jour sur le certificat médical prouve la véracité de son comportement. Mon client n’est pas une personne dangereuse. Il n’a jamais menti! Mais il a un préjudice sérieux. Il devait obtenir un poste de diplomate (Le couple a la nationalité kitticienne et névicienne. Saint-Kitts-et-Nevis est un territoire de 261 km² situé dans l’archipel de la Caraïbe et considéré comme le plus petit état souverain de l’hémisphère nord. Ce paradis fiscal a toutefois signé trente-quatre accords internationaux d’échanges de données fiscales et il figure sur la liste blanche de l’OCDE. L’impôt pour les personnes physiques n’existe pas. Mais celui sur les sociétés y est appliqué., ndlr). Impossible sans la résidence à Monaco. Or, à la vue des faits de violences dénoncés, la Sûreté publique a émis un avis négatif et sa nomination a été refusée. Les dommages sont conséquents! Cette décision de relaxe pourrait éventuellement permettre de rebattre les cartes..."