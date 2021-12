A l'annonce du jugement en comparution immédiate, il insulte et humilie sa victime après avoir écopé de 18 mois de prison

Elle n’a pu retenir ses larmes face à Laurent S., son voleur finalement appréhendé le lendemain. En comparution immédiate, il l’a insultée et humiliée, tenant des propos déplacés et misogynes en quittant le box.

Certainement énervé par la peine de prison ferme dont il venait d’écoper - 18 mois avec maintien en détention - ce Cannois de 38 ans, père de deux jeunes enfants, sorti de prison en novembre 2020, a passé plus de 14 ans de sa vie derrière les barreaux.

Dix-neuf mentions à son casier judiciaire

Avec dix-neuf mentions à son casier judiciaire pour vol, recel, délits routiers, port d’arme blanche, ce récidiviste avait attiré l’attention des agents du centre de supervision urbain de Grasse, qui l’ont repéré en train de siphonner l’essence de deux scooters, boulevard Gambetta, en sectionnant les durites et en remplissant des bouteilles en plastique "pour mettre du carburant dans la voiture et me balader." Il précise qu’il n’a pas volé le véhicule mais qu’il "l’a trouvé à Cannes-La-Bocca, ouvert, et que les clefs étaient sur le contact".

Il conduisait sans permis

Appréhendé par la police municipale au volant de la Suzuki volée, il conduisait sans permis. Le procureur de la République requiert 3 ans de prison avec maintien en détention, réquisitions que son avocat juge "sévères pour un prévenu qui a paniqué, de peur de se retrouver une nouvelle fois incarcéré, alors qu’il était sur la bonne voie".

En complément de la peine ferme prononcée, Laurent S. devra également indemniser sa victime.