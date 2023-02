À cause d'un GPS défectueux, deux "mules" chargées de livrer des savonnettes de cannabis de Nice à Cap-d'Ail se retrouvent accidentellement à Monaco

Au tribunal correctionnel, les affaires de stupéfiants se succèdent habituellement avec des saisies de petites sommes d’argent et de drogue. Mais à la dernière audience de flagrance, la quantité était impressionnante et très rarement observée. Deux frères belges ont comparu menottés pour le transport de 504 grammes de résine de cannabis, le vendredi 17 février, dans leur Clio blanche de location.

Ces "mules touristiques", probablement handicapées par une méconnaissance des particularités de la Principauté, ont joué de malchance. Pour effectuer la livraison depuis l’avenue de la Californie, à Nice, et remettre le colis de haschisch à Cap-d’Ail, ils se sont retrouvés sur le territoire monégasque par erreur à cause d’un GPS défectueux.

Une livraison qui devait rapporter 200 euros

Ignorant la matérialisation potentielle des frontières de l’État princier, enclavé dans les Alpes-Maritimes, les deux frères étaient vite repérés par les agents de la Sûreté publique vers 22h40. À cette heure, il s’agissait d’un contrôle classique, comme il y en a de temps à autre sur ce lieu de passage privilégié pour entrer à Monaco par le Jardin Exotique. "Quand les policiers vous ont fait signe de vous arrêter, expose le président Florestan Bellinzona, vous avez ralenti, puis redémarré aussitôt en trombe jusqu’à la rue de la Source. Une fois votre véhicule abandonné dans le parking privé de l’institution FANB, vous avez fui en direction du territoire français tout proche. Une patrouille restée par principe sur les lieux, vous a interpellés dès votre retour vingt minutes plus tard."

Au magistrat de tabler sur "l’espoir de récupérer votre voiture et le reste". "Entretemps, les images de vidéosurveillance sont exploitées. On voit le passager jeter sur le trajet un paquet par la fenêtre de la Clio. On retrouvera à l’intérieur la drogue conditionnée en savonnettes. Vous convoyiez quelque 504 grammes de résine de cannabis. Vous avez souvent varié de version au cours de votre garde à vue dans les locaux de la Sûreté publique. En sera-t-il de même devant ce tribunal? À qui deviez-vous remettre cette marchandise?" Motus sur le destinataire. Mais l’aîné âgé de 26 ans, sans profession, reconnaît "une livraison qui devait nous rapporter 200 euros". "J’ai repris le trafic car je n’avais plus d’argent…" Et de poursuivre ex abrupto: "On ne savait pas qu’on roulait à Monaco et on ignorait cette histoire de frontières…"

Des signalements Interpol

Les tergiversations irritent le magistrat qui souligne pour ce dernier "54 signalements Interpol vous concernent en Belgique". "Des textos échangés avec ce pays et retrouvés sur votre téléphone prouvent que vous êtes toujours en cheville avec un trafiquant de stupéfiants à Bruxelles, même en étant basé à Nice." Quant au petit frère, âgé de 19 ans et serveur, il s’estime blanc comme neige: "Je n’étais pas au courant des magouilles de mon aîné.

- Vous contestez? s’étonne le président. Je vous rappelle que vous faites l’objet de votre côté de huit signalements Interpol en Belgique. C’est bien vous qui conduisiez le véhicule. Alors pourquoi s’empresser de décamper quand les policiers ont voulu vous stopper?"

Les versions affluent! Sans la pugnacité du magistrat, le tribunal ignorerait encore l’unique vérité. "J’ai évité le contrôle car mon frère fumait un pétard", raconte le cadet. Signe de refus en hochant la tête: "Le test était négatif!" précise le président. Alors, le prévenu se hasarde à déclarer: "J’ai obéi à mon frère qui a crié: Roule! Roule! Roule!"

Le juge semble s’en contenter. Son esprit perspicace le conduit à couper dans ce bavardage malveillant de "saine franchise". Ses questions s’orientent sur les raisons du Bruxellois de 19 ans dans la région. "Je suis en vacances, répond-il. Comme j’ai fait un burn-out, j’ai profité de me refaire une santé chez mon frère qui habite chez un tiers à Nice."

Il est temps d’en finir avec ces mascarades pour le premier substitut Julien Pronier. Il sollicite respectivement deux ans et douze mois ferme pour les prévenus dans le box. Non sans commenter auparavant "les autocollants qui entouraient les savonnettes où figurait un drapeau belge enluminé de plusieurs dessins".

Conscient en défense, Me Grégoire Gamerdinger va tout tenter pour atténuer les peines requises. Il demande la relaxe pour le trafic de stupéfiants, excepté pour les infractions routières puisque son client conduisait.

Pour l’aîné, c’est plutôt l’indulgence, car il est dans cette situation par nécessité. À l’issue du délibéré, le tribunal a maintenu la détention pendant dix-huit et neuf mois pour les deux frères. Aussitôt, les prévenus ont fait appel de la décision.