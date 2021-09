A Cannes, des dealers du quartier de La Frayère condamnés

Ce sont de multiples plaintes de la part des habitants d’une résidence de ce quartier de La Bocca qui ont conduit à la surveillance par les forces de l’ordre d’un certain nombre d’individus qui se livraient à un trafic de stupéfiants très organisé tout au long de l’année dernière.

Un parking en sous-sol était le point de deal "spécialisé" dans la vente de cocaïne tandis qu’a l’air libre, le parking accolé aux résidences était plutôt consacré au cannabis.

Les allées et venues de clients consommateurs de stupéfiants étaient quasi permanentes et les transactions nombreuses, tout cela participant à "une insécurité et un climat malsain", a indiqué le procureur aux cinq prévenus qui comparaissaient devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Un réseau bien hiérarchisé

Tout ce petit monde a été finalement appréhendé dès octobre 2020, Peter Natier dit "le Parisien", 24 ans natif de Montreuil en Seine-Saint-Denis, identifié comme le "gérant" des points de deal qui après avoir cédé sa place à Atef Nebri un Tunisien de 34 ans disparaissait suite à un "différend". Son casier judiciaire qui compte 23 mentions confirme son ancrage déjà ancien dans la délinquance.

Il y a aussi, Philippe Salmon, 56 ans, natif de Metz (Moselle), très handicapé, qui servait de "nourrice" et chez lequel étaient retrouvées des centaines de barrettes de cannabis (4kg), un carnet à souche, des munitions.

Enfin Bedis Taleb Ali, un Cannois de 22 ans, le "charbonneur" de service au point de deal extérieur. Sa petite amie un temps suspectée d’être impliquée dans le trafic a été finalement relaxée.

Tous comparaissaient libres sous contrôle judiciaire, seul Atef Nebri était en détention provisoire.

Les témoignages de leurs clients, qui assurent que ce point de deal "n’est jamais à court de produit", confirmaient la juteuse activité illicite "d’individus qui viennent chercher l’argent facile dans le cadre d’un réseau constitué d’une hiérarchie pyramidale, sans qu’on retrouve les commanditaires", remarquait le ministère public.

Les avocats de la défense veulent démontrer que "c’est sous la menace et la peur qu’ils ont agi. On pense avoir coupé une tête, elle a déjà repoussé car le trafic continu".

Atef Nebri a été condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention et interdiction du territoire pendant 3 ans, Philippe Salmon à 18 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, Bedis Taleb Ali à 24 mois dont 4 avec sursis probatoire pendant 2 ans et Peter Natier à 2 ans de prison et mandat d’arrêt. Ce dernier ne s’est pas représenté à la barre lors du délibéré, disparaissant une fois de plus.