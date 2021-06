À 86 ans, elle heurte un policier avec sa voiture à Monaco

Une dame âgée de 86 ans a été jugée pour avoir renversé un policier sur le boulevard du Jardin-Exotique, au niveau de l’école des Révoires.

C’était le 22 septembre 2020. Le fonctionnaire veillait à la sécurité des piétons sur le passage protégé quand, vers 11h30, à l’heure de la sortie des classes, il a été heurté aux jambes par l’avant-droit d’un véhicule.

L’agent était rapidement transporté aux urgences et soigné au CHPG. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Les faits ont été rappelés à l’audience, en l’absence de la conductrice, représentée par son conseil Me Yann Lajoux.

Une vitesse de 30 km/h

À la lecture des déclarations de la prévenue dans les locaux de la Sûreté publique par le président Jérôme Fougeras, on apprend que l’octogénaire roulait à une vitesse autour de 30 km/h.

"Cette dame précisait qu’il n’y avait aucun piéton engagé quand elle franchissait le passage protégé. Elle avait bien entendu un choc au niveau de la porte arrière sans penser à sa responsabilité... Pourtant, l’agent était blessé à la cheville et il était projeté sur le capot du véhicule."

La partie civile relève amèrement que cette retraitée monégasque avait contesté initialement les faits. "Il y avait pourtant les déclarations d’un agent assermenté", souligne avec sévérité Me Hervé Campana.

"Cette dame soutenait qu’elle n’avait pas vu le policier et elle s’emportait. C’est fort tout de même. Mon client s’était mis en opposition en écartant les bras et on le retrouvait allongé sur le passage protégé. Tout simplement parce que la conductrice n’avait pas ralenti à l’approche des bandes blanches."

Lésions cervicales graves

Et de préciser ex abrupto: "L’état du blessé reste préoccupant avec des lésions cervicales graves. À l’issue de trois semaines d’hospitalisation, les soins se poursuivent encore aujourd’hui. Nous demandons une expertise et 2.500 euros de provisions."

Brièvement, le substitut Emmanuelle Carniello va évoquer une dame qui circulait à une vitesse excessive. "Elle n’aurait pas vu le piéton? C’est le constat d’une imprudence! Celle de n’avoir pas fait suffisamment attention aux injonctions de l’agent de la circulation. Vu son âge et les conditions assez particulières, vous prononcerez une peine d’amende de 1.000 euros avec sursis et l’annulation de son permis de conduire."

Ces réquisitions ont désobligé la défense. "Dommage! Les caméras ne fonctionnaient pas pour visionner cet accident", lâche insidieusement Me Yann Lajoux afin de manifester son refus de céder aux objurgations du ministère public.

"Les témoins n’ont rien vu! Alors on essaie de comprendre... Ma cliente n’a pas aperçu l’agent, car il n’était pas situé au milieu de la chaussée. Comment obtempérer? Cette dame n’a jamais eu d’accident et aucune ivresse constatée. Pourquoi annuler son permis de conduire? Pour un malheureux concours de circonstances? Évitez cette peine qui porte infamie. Préférez l’indulgence!"

Le tribunal s’en tiendra à 1.000 euros d’amende avec sursis; une suspension provisoire de six mois du permis de conduire; le versement d’une provision de 1.500 euros à la partie civile.