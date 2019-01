800 euros d’amende pour un Américain ivre au guidon de son scooter à Monaco

Présentant tous les signes de l’ivresse manifeste, l’homme a d’abord refusé de se soumettre au test de l’éthylotest.

Ce n’est que vers 21h le soir, après un prélèvement sanguin, que l’on connaîtra son taux d’alcoolémie: 1,58 g par litre de sang.

Absent à son procès, car habitant à Los Angeles, le prévenu justifiait son attitude par le fait que les policiers lui auraient mal parlé et prônait aussi un manque de communication avec eux.

Mais "il reconnaît les faits et entend assumer ses erreurs, souligne Maître Clyde Billaud pour sa défense. Il est rempli de honte et de regrets. C’est quelqu’un qui est très inséré professionnellement et socialement. Son casier judiciaire n’a aucune mention, il n’est pas un délinquant. C’est son unique fait délictuel. Le risque de réitération est complètement inexistant."

Le tribunal suivra les réquisitions du substitut du procureur, Olivier Zamphiroff, à savoir 800 euros d’amende ferme.