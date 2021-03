400.000 euros de diamants au cœur d'une affaire mêlant des escrocs serbes à une négociatrice à Menton

Dragan Zivanovic, 55 ans et Srdan Jovanovic, 35 ans, deux Serbes installés à Milan, sont présentés comme des escrocs de très haut vol. Il a fallu des années d’enquête pour que la police judiciaire réussisse à les identifier. Ce sont des spécialistes du "rip deal", une technique d'escroquerie basée sur l'abus de confiance.

Une négociatrice en diamant l’a appris à ses dépens en 2014 à Menton.

Arrivée de Paris, accueillie à l’aéroport de Nice par un chauffeur de limousine, elle avait rendez-vous dans un restaurant de Menton avec ces deux soi-disant investisseurs qu’elle avait déjà rencontrés à Milan.

Un certain Dorian Tribus (en réalité Dragon Zivanovic) se présente seul. L’homme au crâne rasé inspire confiance.

Il se comporte en parfait gentleman, offre un parfum à son interlocutrice et lui demande de présenter les certificats d’authenticité des sept diamants. Sous le prétexte de vouloir examiner les pierres précieuses, il se dirige vers l’extérieur de l’établissement et prend la fuite, abandonnant sur place une paire de lunettes et un trousseau de clefs. Il s’empresse de franchir la frontière italienne et la négociatrice comprend, quelques minutes plus tard, qu’elle a été bernée.

Des précédents en Allemagne et en Italie

Europol connaît les deux hommes décrits par la victime.

Ils sont déjà soupçonnés d’avoir sévi en Allemagne où ils ont dérobé 160.000 euros de bijoux au préjudice d’un vendeur autrichien grâce à de faux billets. Ils ont également dérobé 150.000 euros d’or à Milan par un tour de passe-passe dont ils ont le secret.

Grâce à l’expertise génétique de la paire de lunettes abandonnée à Menton, les enquêteurs finissent par suivre la piste de Dragan Zivanovic, connu de la justice suisse pour un vol de lingots d’or.

Le juge d’instruction de Nice lance alors un mandat d’arrêt international pour retrouver les deux suspects. Pas simple alors que ces deux hommes, très mobiles, sans adresse, circulent dans toute l’Europe et changent sans arrêt de numéros de téléphone et d’identité. Finalement, coup de chance: Zivanovic est retrouvé en juin 2018 dans une prison italienne en train de purger quatre ans de prison pour un vol d’or. Les autorités transalpines l’ont remis à la France l’an dernier. Son complice, lui, court toujours.

Victime absente

Jeudi, pour sa défense devant le tribunal correctionnel, Dragan Zivanovic, qui a troqué son élégant costume pour un survêtement, prétend qu’il n’a dérobé que les certificats d’authenticité. Son avocat, Me Christian Di Pinto, le croit d’autant plus que la victime "très naïve malgré ses trente ans d’expérience dans les diamants n’est même pas là pour réclamer des dommages et intérêts".

La justice retient la circonstance aggravante de bande organisée en raison du stratagème. La peine encourue est de dix ans de prison "Je suis dans de sales draps sans avoir rien fait", se lamente en italien le prévenu. Pourquoi n’a-t-elle pas crié, n’a-t-elle pas essayé de me rattraper? "

Le président Levrault fait remarquer que le gérant du restaurant décrit "une femme paniquée" qui évoque déjà la vente d’un appartement pour pouvoir rembourser les bijoux disparus.

"En quoi voler les certificats présentait un intérêt?" cherche à comprendre le président. "Pour la convaincre d’aller en Italie, rien de plus. Parce que les lois sont plus rigides en France", rétorque Zivanovic. "J’avais préparé une valise pleine de fausses monnaies mais elle n’est pas venue", ajoute-t-il.

Le procureur requiert cinq ans de prison et une interdiction de séjour en France, rappelant qu’un vol en bande organisée est passible de dix ans d’emprisonnement...

"Le nœud du problème ce sont les diamants. Personne ne rapporte la preuve du vol", plaide Me Di Pinto qui demande la relaxe.

L’absence de la victime pèse lourd au moment du délibéré. Le tribunal requalifie les faits en tentative d’escroquerie et condamne Zivanovic à deux ans de prison. De quoi lui faire espérer une prochaine libération.