"Que l’État nous dise, oui on a fait une connerie": 55 ans après le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, des familles de victimes en quête de vérité

"De l’espoir, je n’en ai plus..." "Moi, j’en ai!" La cérémonie vient de s’achever. Les hymnes ont fini de résonner, les larmes de sécher. Ces familles de victimes y sont habituées. Voilà cinquante-cinq ans qu’elles commémorent le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, qui fit 95 morts au large du cap d’Antibes, le 11 septembre 1968. Devant la stèle du souvenir érigée à Carras, à l’entrée de la promenade de Anglais, le devoir de mémoire perdure, malgré le temps et les absents. Et la soif de vérité ne s’étanche pas.

La justice et l’État français livreront-ils un jour une autre version que l’enquête de l’époque, qui avait conclu à un incendie à bord? Le sujet divise Jacqueline et Catherine. La première n’y croit plus. "J’ai l’impression que rien n’avance. La justice est lente..." Jacqueline est venue soutenir son amie Marie-Claude, la fille du général Cogny, l’une des plus célèbres victimes.

"Pour moi, ça avance", lui répond Catherine Abbé. 55 ans, "c’est mon âge", insiste-t-elle. Elle était bébé quand la caravelle d’Air France s’est crashée avec à son bord son père, Michel Gérard, chef de cabine. Catherine Abbé est venue de Mayenne honorer sa mémoire. Elle a lu un poème, au micro, la gorge nouée par l’émotion. Mais à l’évocation de l’enquête en cours, elle retrouve de l’aplomb.

"Aucun doute, il s’agit d’un missile"

Lundi dernier, la juge d’instruction niçoise a reçu Mathieu et Louis Paoli, porte-parole de l’association des victimes, avec leurs avocats, Me Paul Sollacaro et Philippe Soussi. Objectif: faire le point sur l’enquête pour soustraction et recel de preuves, ouverte en 2014.

Catherine salue "la force intérieure, la ténacité des frères Paoli. Ils ont pu consulter des archives. Certes, elles ont été caviardées. Certaines ont disparu. Elles pourraient nous donner une réalité physique des causes de l’accident. Pour nous,

Selon les parties civiles, les gendarmes auraient accumulé nombre de témoignages et éléments accréditant ce scénario. Scénario dont nul ne peut plus douter, estiment Mes Paoli et Soussi. Certaines voix discordantes s’expriment pourtant encore. Celui qui dirigea le Centre d’essais de la Méditerranée sur l’île de Levant de 1981 à 1986 se dit, arguments à l’appui, "effaré que l’on soutienne cette thèse".

Catherine Abbé et Yan Sawicki, bébés au moment du drame, ont tous deux perdu leur père. Mathieu Paoli, le président de l’association des victimes, a perdu ses parents. Christophe CIRONE / Nice Matin.

"Ça n’intéresse plus personne, à part nous"

"Rien ne tient la route!", rétorque Catherine Abbé. "L’incendie à bord qui aurait suscité une espèce de calme placide de l’équipage, je n’y crois pas du tout." L’extincteur n’aurait pas été dégainé? "Inenvisageable et impossible. Tous les spécialistes de l’aérien vous le diront", martèle Catherine Abbé, elle-même "personnel navigant jusqu’à il y a peu".

S’adressant à Emmanuel Macron, Mathieu Paoli lance à la tribune: "Monsieur le Président, faites en sorte que l’État reconnaisse lui aussi la faute commise, ou alors dites-nous officiellement que l’armée n’est pas concernée." La gerbe déposée par le préfet Bernard Gonzalez au nom de l’État français ne leur suffit pas. Catherine Abbé se montre crue, mais claire: "On veut que l’État nous dise: « Oui, c’est nous, on a fait une connerie." C’est tout. »

À 55 ans, rythmés par le deuil et l’absence, Catherine Abbé "veut une vérité. Ils sont tous morts, la politique a changé. Ça n’intéresse plus personne, à part nous. Car nous, on a ce devoir de mémoire chevillé au corps." Ils sont une dizaine, ce samedi, à honorer leurs morts en présence des officiels, bravant le soleil de plomb et le poids des ans. "On est de moins en moins nombreux, convient Catherine Abbé. Et pour cause: certains sont morts, sont écœurées ou ont jeté un voile pudique sur leur chagrin."

"Fraternité de chagrin"

À l’époque du crash, Yan Sawicki était encore plus jeune qu’elle au moment du crash. "J’avais deux mois." Lui a perdu son père Jerzy Sawicki, chercheur en physique atomique de renom. "On avait même pensé à un attentat contre lui..." Yan Sawicki est venu de Rome, "par devoir". À ses yeux aussi, la fin de l’histoire est "une question de volonté de l’État".

"Entre nous, il y a une fraternité de chagrin", confie Catheirne Abbé. La cérémonie à Nice est terminée. La suivante est prévue à Ajaccio, le jour anniversaire, comme de coutume. Les familles se dispersent. "Au revoir, à l’année prochaine!"