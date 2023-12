"La victime est vulnérable, sous une emprise totale": frappée, brûlée, humiliée, cette Niçoise défend son bourreau

"J’ai retiré ma plainte. Je veux qu’il sorte de prison. Je ne suis pas partie civile." Marine, petite brune élégante, 33 ans, s’exprime d’une fois ferme et déterminée devant le tribunal correctionnel. Hessine Dhifi, 27 ans, son tortionnaire, s’agite dans le box, pleure, se tient la tête entre les mains, hurle qu’il l’aime, vite rappelé à l’ordre par le président Christian Legay, qui supporte mal le comportement théâtral du prévenu. "Moi aussi je t’aime", lui répond sa victime.

Lame chauffée à blanc

Les photos brandies par le magistrat sont terrifiantes. Marine a été brûlée à deux reprises sur le bras avec une paire de ciseaux chauffée à blanc. Hessine Dhifi a filmé la scène avec son téléphone. La procureure Meggie Choutia remarque sur la vidéo que la victime ne réagit pas, comme si son corps et son esprit étaient dissociés. Une passivité qui renforce le déchaînement de violences d’Hessine Dhifi. Gifles, coups de câbles de téléphone, cheveux tirés, insultes, crachats... Le calvaire de Marine paraît interminable. A l’origine de cette scène épouvantable, un téléphone que Marine ne voulait plus prêter. "Je ne lui ai pas donné de coups de câble", affirme, main sur le cœur, le jeune Tunisien, qui tente comme il peut d’atténuer sa responsabilité. Marine le contredit, confirme qu’elle a été fouettée mais elle le répète haut et fort: "Je suis consciente que ce qu’il a fait est horrible mais je ne peux vivre sans lui."

Déjà condamné pour des violences

A son arrivée aux urgences dans la nuit du 20 au 30 novembre, le personnel, au regard de la gravité des blessures et de son état de stress, a aussitôt prévenu la police. Une patrouille s’est rendue dans l’appartement que loue la jeune femme, dans le quartier du port de Nice. L’individu s’est enfui par un échafaudage à l’arrivée des policiers avant d’être interpellé. En situation irrégulière, il a déjà été condamné à quatre mois ferme pour des violences lors d’une interpellation.

Le tribunal tente de comprendre l’attitude déroutante de la jeune femme, manifestement sous emprise. En avril, Hessine Dhifi l’a déjà giflée parce qu’elle le contredisait. "Vous acceptez d’être frappée, qu’on vous manque de respect?", questionne le président Legay. Un long silence envahit le prétoire… "Je n’ai pas envie de répondre." "A quoi pensez-vous au moment où il vous brûle?", demande à un assesseur. "Je ne pense à rien. Je suis vide."

Victime vulnérable

"Pour vous, c’est de l’amour? ", insiste à son tour Meggie Choutia, la procureure. "Il a déraillé", objecte Marine. "La prochaine fois sera-t-elle celle de trop? Rien ne justifie ce qu’il vous a infligé", ajoute la magistrate qui requiert quatre ans de prison ferme et cinq ans d’interdiction de séjour dans le département. "La victime est vulnérable, sous une emprise totale, déjà violentée par ses précédents conjoints", note Meggie Choutia. Elle reste stoïque devant la souffrance tant elle a peur de Monsieur qui a, sur elle, un pouvoir absolu. Il est inquiétant qu’elle ne voit pas le risque qu’elle encourt. »

Avant que le tribunal ne parte délibérer, Hessine Dhifi présente ses excuses à Marine, tout en lui demandant de penser à lui apporter des vêtements pour la maison d’arrêt.

La sanction est à la hauteur des sévices: cinq ans d’emprisonnement. "Je t’aime dès que je sors on se marie", hurle le prévenu, évacué par l’escorte policière. Marine fond en larmes, comme perdue à l’annonce du jugement.