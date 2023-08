"Je vous, jure je l’ai pas frappée, je l’ai pas touchée, c’est elle": il écope de 6 mois ferme pour violences conjugales

"Les violences ne sont pas démontrables, la poursuite pénale me paraît folklorique. Je pense que la relaxe s’impose, c’est parole contre parole", tente maître Guillaume Natali à la défense de son client, Khaled R., debout, bras croisés, derrière la vitre du banc des prévenus. Le parquet, dans la voix de Mégane Nomel, vient de demander 12 mois de prison, dont 6 assortis d’un sursis probatoire contre son client âgé de 34 ans. "Parole contre parole, sauf les certificats médicaux", ajoute, quand même, le jeune avocat...

"Je veux plus d’elle"

Effectivement, des certificats médicaux attestent de lésions, de contusions, d’abrasions sur la compagne du prévenu. La jeune femme a déposé plainte pour violences conjugales le 26 juin, après un "épisode de violences". Pas le premier, a-t-elle dit aux policiers, évoquant d’autres faits survenus en octobre 2022, alors qu’elle était enceinte. Parlant encore de violences "morales, physiques et sexuelles". Mais, lui, a persisté à nier pendant l’audience devant le tribunal correctionnel: "Je l’ai pas frappée, on s’est disputé avec des paroles. Elle a commencé à mal me parler, alors je lui ai parlé mal. Le soir [du 26 juin] c’est elle qui m’a griffé, elle a eu un premier mari, elle a profité de lui pour avoir des papiers et elle a profité de moi pour avoir un enfant."

Imperturbable, le président Édouard Levrault pointe: " Comment expliquez-vous les ecchymoses, alors." "Je vous jure, je l’ai pas frappée, si je la frappe pourquoi elle reste avec moi?", bredouille en réponse le prévenu. Qui insiste: "Je l’ai pas touchée, c’est elle. Maintenant je ne veux plus d’elle, je veux juste mon fils, je n’ai plus besoin d’elle, on se sépare, on est tranquille."

Pas si simple pour le tribunal, loin d’être convaincu. Le président Levrault suit les réquisitions du parquet et condamne Khaled R. à la peine requise.