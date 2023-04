"Je ne suis pas un prédateur": le kiné accusé de viols dans un foyer à Vence clame son innocence

Je n’ai violé personne. Je n’ai agressé sexuellement personne. Je ne comprends pas pourquoi elles disent ça... Non, non, non, non! Je suis innocent des faits que l’on me reproche. »

Olivier B. le jure, le répète, le martèle. Ce père de famille âgé de 36 ans, sans antécédent judiciaire, réfute les graves accusations qui le visent. Cet ancien kinésithérapeute, radié depuis peu, comparaît depuis lundi, libre, devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes. Le verdict sera rendu ce samedi, avec un jour de retard.

En février 2017, quatre pensionnaires du foyer médicalisé Les Baous, à Vence, accusent Olivier B. d’agressions sexuelles, trois d’entre elles de viols. Des faits commis sur des femmes vulnérables, par une personne exerçant une autorité morale. C’est un pensionnaire qui avait donné l’alerte.

âgées à l’époque de 25 à 30 ans, toutes ces femmes souffrent de lourds handicaps physiques et mentaux. Trois d’entre elles ont tenté de mettre des mots sur leur calvaire, jeudi soir, à l’audience. Plus tôt, les parents avaient dit la souffrance de leurs filles, et le terrible sentiment de culpabilité qui les ronge.

"Je ne suis pas un prédateur"

Vendredi matin, c’est au tour de l’accusé de livrer sa version, après six années d’attente et onze mois en détention. "Je ne suis pas un prédateur", insiste-t-il à la barre. éloquent, intelligent, Olivier B. "entend la détresse" des familles, "la comprend", "l’a vécue, différemment". Il se présente comme "quelqu’un de bien", qui s’efforce de "donner le meilleur de [lui]-même chaque jour".

Dans leurs dépositions, les plaignantes ont dépeint un tout autre visage. "Pervers", "malade", "mains baladeuses"... Selon elles, les séances de kiné "dégénéraient", allant parfois jusqu’à des pénétrations. "Il me bloquait entre l’espalier et le mur. Il voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Il plaçait ses mains sur ses parties intimes, sur les miennes, sur sa poitrine", témoigne Alexandra (1). "Le kiné, il me tripote, là, et là", décrit Chloé.

"Je n’ai rien fait!", réplique l’accusé. S’il "ne crie pas au complot", il s’interroge ouvertement. Problème: son sperme a été retrouvé sur les murs de la salle de massage. Lui assure s’être masturbé en consultant des contenus pornographiques sur son téléphone.

"Ce qu’ils disent, ils l’ont vécu"

"Il a le droit de le dire, j’ai le droit de ne pas le croire", tacle Me Marielle Walicki, au nom du Conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Pour elle, l’accusé n’a pas exprimé "un gramme d’émotion ou d’empathie pour la douleur des victimes". "On n’a pas le droit de les salir!", s’indigne Me Julien Brosson, en réaction aux propos tenus par des employés du foyer envers elle.

Témoin, parties civiles, tous ont un point commun: "Ce qu’ils disent, ils l’ont vécu. Le handicap rend la parole difficile, mais il rend le mensonge impossible...", insiste Me Emilie Liger. Me Camille Mathieu-Brosson enfonce le clou: "La seule personne qui est en train de vous mentir, ce n’est pas l’une d’elles, c’est monsieur."

Le ténor Franck Berton s’emploiera à prouver le contraire, ce samedi, après les réquisitions de l’avocate générale Cécile Baessa. La cour présidée par Catherine Bonnici se retirera ensuite pour délibérer, avant de livrer sa vérité judiciaire.

(1) Les prénoms ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des plaignantes.