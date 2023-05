"Je lui ai mis un crochet et elle est tombée sur le canapé": un jeune homme condamné pour avoir frappé sa compagne avec des gants de boxe

Mathieu, employé de supermarché, 25 ans, tout fluet, paraît de prime abord inoffensif…. Il se comporte, en réalité, comme un véritable tyran avec sa compagne, insultant, humiliant et violent. Il confond celle qu’il prétend aimer avec un punching-ball. Et ce n’est pas qu’une image.

"Je lui ai mis un crochet et elle est tombée sur le canapé", avoue le jeune homme, penaud, devant le tribunal correctionnel de Nice jeudi soir. "Elle est tombée K.-O., pour reprendre des termes de boxe", remarque la présidente de la juridiction, qui a du mal à masquer sa consternation.

Au sein de ce jeune couple de Beausoleil, les problèmes se règlent de manière singulière. Chacun équipé d’un casque et de gants. "Les coups sont plus supportables avec les gants de boxe", a avoué aux enquêteurs la victime, handicapée physique, tout en suggérant qu’elle subissait des violences habituelles malgré sa vulnérabilité.

Son compagnon l’a admis ce qui lui vaut cette comparution immédiate. "J’ai un énorme travail à faire sur moi-même", ajoute-t-il devant ses juges. "C’est un euphémisme, Monsieur", observe la magistrate, sidérée par la vidéo diffusée sur l’écran de la salle d’audience. Les échanges verbaux ne sont pas enregistrés. En revanche, on y voit le jeune prévenu porter un violent coup au visage puis au flanc de sa compagne qui subit l’agression.

La victime hospitalisée

La jeune femme a dû être hospitalisée après cet épisode de violences conjugales. "J’ai envoyé des messages, à elle et à ses proches, pour m’excuser", affirme le prévenu, plutôt poids mouche, vu sa morphologie. Il rêve d’entrer dans la police et explique s’être mis à la musculation. La boxe fait partie de sa préparation physique.

Le procureur Christophe Tricoche s’attarde "sur les menaces de mort, les humiliations, les propos dégradants" qu’il compare à "des immondices".

Pour sa défense, le prévenu décrit une mère maltraitante, un père alcoolique, évoque un beau-père assassiné.

"Les faits sont là, choquants", admet son avocate Me Chahrnaz Hechmati. "C’est un garçon sensible. Son incarcération ne me paraît pas très positive pour sa reconstruction. Depuis le début de cette procédure, il collabore et exprime des regrets."

Le tribunal a suivi à la lettre les réquisitions en condamnant à un an de prison le boxeur amateur dont quatre mois ferme avec exécution immédiate. Un sursis probatoire est prévu pour les deux prochaines années, période pendant laquelle Mathieu devra se soigner, s’abstenir de se présenter dans le logement ou de contacter sa victime qu’il devra dédommager.