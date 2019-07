Remise de grades et récompenses au Judo club

Le Judo club de Beausoleil a clôturé sa saison sportive au dojo de la salle des fêtes. Après entraînement et démonstrations en présence des parents, place à la remise des diplômes, de grades et des récompenses.

Un élève au parcours particulièrement brillant, Bailly Victorhermann, passe directement de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Gagnant de la coupe technique, il est reparti les bras chargés de récompenses.

À noter également le beau parcours en compétition, de Lily Forneris, qui a remporté la coupe du président Joseph Moraleda et un diplôme de bon comportement.

La coupe du directeur technique Pascal Rolfo revient à Arthur Petit. Gilles Pages a tenu à remettre une coupe et un diplôme de bon comportement, à deux judokas respectueux du code moral du judo, Evan Merlo et James Noaro. Sont récompensés pour leur parcours en compétition, Luca Montanaro et Sofia Da Paixao Andrade.

Les médailles étaient remises par Gérard Destefanis, premier adjoint délégué aux Sports, et Alain Pestoni, secrétaire du club.

Un concours de pâtisseries (4e édition), s’est déroulé ensuite à la salle des fêtes, suivi de la remise des récompenses effectuée par le maire Gérard Spinelli.

Le premier prix, un an de cours de judo gratuit, revient à Sousa Guimares Lucas.

Chaque participant a reçu un livre de pâtisserie.

Un moment heureux et convivial partagé par tous !