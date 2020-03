Monaco a cartonné

« C’est une génération exceptionnelle. » Marcel Pietri est un homme heureux. Le directeur technique du Judo Club de Monaco a vu ses protégés revenir des championnats de France Juniors avec trois médailles dont deux en or. Un total loin d’être anecdotique pour un club de 260 licenciés qui comptait cinq engagés le week-end dernier à Villebon-sur-Yvette (Essonne).

« On a terminé 4e club au classement des médailles derrière le PSG, Sainte-Geneviève et Boulogne-Billancourt. C’est la première fois que nous terminons devant l’Olympic Judo Nice (5e, ndlr) et Nice Alliance Judo (14e). J’ai pu taquiner leurs dirigeants », s’amuse Pietri.

Rania Drid (-63 kg) et Tizié Gnamien (-81 kg) sont les deux judokas dorés. Marvin Gadeau (+100 kg) amenant du bronze à la Principauté.

« Au départ, on se dit que Rania n’a pas forcément le profil pour faire du haut niveau, reprend Pietri. Elle doit encore s’étoffer physiquement mais elle a un mental d’acier. Elle n’a pas été prise pour intégrer l’Insep à Paris l’année dernière, mais elle n’a pas été abattue. Tizié, lui, est le premier Juniors à réussir le doublé aux France. Il était attendu, les sélectionneurs de l’équipe de France étaient assis en haut des gradins et il a été le seul champion en titre à conserver son bien. »

Monaco n’a pas été seul pourvoyeur de breloques. L’Olympic Judo Nice et Nice Alliance Judo ont également ramené des médailles. Pour l’OJN, Maxime Gobert (-66 kg) et Enzo Gibelli (-73 kg) sont montés sur la plus haute marche du podium. Mehdi Talhaoui (-60 kg), lui, a échoué en petite finale (5e).

« Maxime a fait une compétition magnifique, savoure Mohamed Otmane, le directeur général. Il a battu tous les meilleurs (Cazorla, Goueffon et Cysique, ndlr). Enzo, c’est l’avenir. Il va bientôt rejoindre l’Insep. »

A Nice Alliance Judo, Michel Carrière n’avait que des mots positifs pour évoquer l’argent d’Ayse Gokmen (-63 kg), battue en finale par Rania Drid.

« Elle a un gros potentiel, loue le directeur technique. C’est une belle récompense pour elle qui n’a pas fait de judo pendant deux mois à cause d’une épaule en l’air. Elle ne pensait pas pouvoir s’aligner mais c’est une combattante. »

Désormais, Monégasques et Niçois n’ont qu’une ambition : performer lors des European Cups pour s’ouvrir les portes des championnats d’Europe Juniors (3-6 septembre au Luxembourg) et du monde (17-20 août à Istanbul).

Christopher Roux