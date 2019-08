Le judo club de Beausoleil en stage d’été !

Le stage d’été cette année, pour le Judo Club de Beausoleil, était organisé par le Judo club d’Aix-les-Bains en Savoie, à fin juillet. Au départ du complexe du « Devens », deux minibus ont emmené 17 personnes à bord.

À Aix-les-Bains, les membres ont pris leurs quartiers à l’auberge de jeunesse ou ils étaient chaleureusement accueillis par le personnel et son directeur Max.

Au programme du stage, pratique du judo tous les jours, matin ou après-midi en fonction des activités proposées qui comprennent boxe, volley-ball, randonnées avec indices à trouver en forêt, activités aquatiques au bord du lac du Bourget. Le mercredi, c’était une tradition locale : dîner avec les parents des stagiaires d’Aix, suivi d’une grande fête. Des vidéos repassent le dérouler des activités du stage, en 2 soirées. Toute l’équipe de Pascal Scavavino, Président du Judo club d’Aix-les-Bains s’était mobilisé pour organiser ce superbe stage dans une ambiance chaleureuse. L’équipe compte le maître d’œuvre Yoann Arnal et ses collaborateurs, Julien, Morgane, Clochette, Justine, Chloé... Du côté du Judo club de Beausoleil, Le président Joseph Moraleda, et son équipe, Pascal Rolfo, son épouse Marieke, Jean-Claude Aubanel et Alain Pestoni.

« Ce stage, c’étaient 5 jours de bonheur, cela fait depuis 21 ans que nous sommes en famille. » s’est réjoui le président.