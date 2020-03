Face à l’épidémie de coronavirus et par principe de précaution, les membres du bureau de la Fédération monégasque de judo et ceux du Judo club de Monaco présidés par Eric Bessi et Jean-Pierre Sicardi, ont pris la décision d’annuler le Challenge Prince Albert II de Monaco qui devait se dérouler le samedi 14 mars dans la salle Gaston-Médecin au stade Louis II.

Face à l’épidémie de coronavirus et par principe de précaution, les membres du bureau de la Fédération monégasque de judo et ceux du Judo club de Monaco présidés par Eric Bessi et Jean-Pierre Sicardi, ont pris la décision d’annuler le Challenge Prince Albert II de Monaco qui devait se dérouler le samedi 14 mars dans la salle Gaston-Médecin au stade Louis II. Depuis sa création, cette manifestation attire tous les ans environ 600 enfants âgés de 8 à 12 ans accompagnés de leur famille. Outre les clubs des Alpes-Maritimes, des jeunes judokas du Var, de Corse, de Haute-Savoie ou d’Italie devaient y participer. Face au virus, la Fédération monégasque de judo n’a pas souhaité prendre de risques. Si un éventuel report est envisagé (selon la disponibilité de la salle), la prochaine compétition se déroulera en mars 2021.