Kids-matin à la découverte du coaching en jeux vidéo

Vous vous en souvenez? Kids-Matin a fêté il y a quelques mois son premier anniversaire dans un lieu inédit à Nice: le RoXoR Café. Lors de cette fête, les abonnés ont eu la chance de participer à une séance de coaching en jeux vidéo (cliquez ici pour relire l'article de l'anniversaire). On vous en dit plus sur le coaching!

Le but du RoXoR Café était de créer un espace où petits et grands peuvent se retrouver et partager une même passion: le jeu vidéo. Un défi réussi, avec des équipes de joueurs qui se créent et des tournois qui s'enchaînent. Le RoXoR Café accueille des débutants qui souhaitent découvrir cet univers ou encore des experts qui veulent se perfectionner sur leurs jeux favoris.

RoXoR Café, le paradis des jeux vidéo

Avec une salle équipée de 20 ordinateurs, les amateurs de jeux vidéo peuvent s’affronter sur une grande variété de jeux comme "League of Legends" ou encore "Fortnite".

Certains jeux sont indémodables: on pense au fameux "Tetris" (qui est disponible sur Switch) mais aussi à "Mario Kart" avec son adaptation sur smartphone! Quant aux jeux les plus populaires sur ordinateur, on trouve "Minecraft", "League of Legends" et "Fortnite".





Un coaching de professionnel

L’équipe du RoXoR donne des conseils précieux pour améliorer ses stratégies de jeu et son classement lors des compétitions et des tournois.

Nous avons relevé trois qualités pour être un bon gamer: la concentration (quand on porte toute son attention sur quelque chose), le sang froid (quand on garde son calme quoi qu'il arrive) et la précision (dans le jeu et les mouvements).





Tendances 2020: jeux vidéo et e-sport

Le e-sport décrit la pratique d’un jeu vidéo en compétition. Cette année, la Fortnite World Cup (compétition annuelle de sport basée sur le jeu Fortnite) fera son grand retour mais aussi le Championnat du monde de "League of Legends" en fin d’année.

En 2020, de nouvelles consoles arrivent: la nouvelle XboX et la PS5.

Retrouvez notre interview en vidéo!