Cyberpunk 2077: "un chef d'œuvre" du jeu vidéo, truffé de bugs, sort ce jeudi

"Universellement acclamé" par les critiques, selon le site metacritic.com, Cyberpunk "porte le jeu en monde ouvert vers une nouvelle génération" pour The Digital Fix, alors que Gameblog.fr évoque "un chef d'œuvre".

Tous en chœur, les critiques pointent cependant un nombre de bugs impressionnant, certains allant même jusqu'à suggérer d'ajourner l'achat du jeu de plusieurs mois, le temps de voir les correctifs arriver.

Selon certains médias, Cyberpunk 2077 pousse très loin les limites de ce qui est possible techniquement aujourd'hui, et de ce qui a déjà été proposé, à une moindre échelle, dans d'autres jeux sortis récemment, sans toutefois représenter une véritable révolution.

Des déclarations qui peuvent faire grincer les dents au QG de CD Projekt RED à Varsovie qui a repoussé le lancement du jeu à deux reprises pour peaufiner les détails.

Car, le studio polonais à qui on doit "The Witcher, Wild Hunt" sorti en 2015 et considéré comme un des meilleurs jeux de dernières années, a tout fait pour séduire les joueurs.

18 langues différentes

Selon les estimations de la banque polonaise BOS, le budget de Cyberpunk 2077, basé sur un jeu de rôle imaginé par l'Américain Mike Pondsmith, est estimé à 1,2 milliard de zlotys (270 millions d'euros), ce qui ferait de Cyberpunk 2077 un des jeux vidéo les plus chers de l'histoire.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le studio a également séduit un des acteurs les plus cotés, l'Américain Keanu Reeves, connu pour ses rôles dans "Matrix" ou "John Wick".