Vous ne savez pas quoi faire ce lundi soir? Les étudiants en sport vous donnent rendez-vous

36 étudiants se cachent derrière l’organisation de la Nuit des courts et du sport. L’événement devait initialement se faire en présentiel mais, au vu des contraintes sanitaires, ils n’ont pas baissé les bras et programmé une retransmission sur la plateforme Twitch.

Rendez-vous à partir de 18 heures, donc, pour découvrir des courts-métrages sur des sports aussi inconnus que le Cliff jumping. Pour chaque discipline, un professionnel sera présent, pour répondre aux questions des spectateurs.

Sept mois de travail

"La soirée finira sur la diffusion d’un film mystère", prédit Tom Jomotte, responsable de la communication du projet. La programmation est rodée: après la diffusion du premier film, à 18 h 30, une tombola sera organisée à 19 heures. Petite pause, diffusion d’un nouveau film et, à 23 heures, un chèque sera remis à l’association Sourire & partage. L’événement devrait s’achever vers 23h30.

Ça fait sept mois que les étudiants en management et sport, de la filière Staps de l’université Côte d’Azur, travaillent sur ce projet. "C’était stressant de le prévoir à distance. Mais on a su s’adapter et on sait que le côté technique sera carré, grâce au groupe Noveltea, qui assure la diffusion, et nous aide à la modération", explique Tom Jomotte.

Comment participer?

Même si la Nuit des courts et du sport se fait en ligne cette année, les internautes sont invités à réagir sur le chat.

Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme Twitch.tv, et de se rendre sur la chaîne NCS2parHIJAKA.

Un guide sera également mis en ligne, ici.

Toutes les infos pratiques sont sur leur page Facebook: NCS 2.

L’événement a aussi un compte Instagram et un site Internet.