Abaya, uniforme à l'école, environnement... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron au Youtubeur "Hugo Décrypte"

"Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous vous mettez en jeans, tshirt et veste+ (...) la question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire'", a expliqué le chef de l'Etat.