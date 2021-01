Un partenariat entre la radio locale RFM et Sciences Po Menton

Si Radio fréquence Méditerranée a obtenu le droit d’être diffusée sur la bande FM, c’est entre autres grâce à ses programmes tournés vers la jeunesse et la pédagogie.

Après s’être invitée dans les écoles du bassin mentonnais, la radio de Castillon va plus loin en tissant désormais des liens avec les étudiants du campus de Sciences Po. Via un partenariat en deux volets.

Une fois par mois, une émission en direct sera notamment proposée. Intitulé « Dictaphone », ce rendez-vous radiophonique a pour objectif de mettre en avant les différentes associations créées et animées par les étudiants au sein de leur campus.

Podcasts le vendredi

La première émission s’est tenue samedi dernier, avec quatre étudiants derrière les micros : Elsa, Maëlle, Santosh et Moira – venus présenter les associations Perséphone, Sciences Po TV, Agora et Le Zadig.

« L’instigateur de ce partenariat s’appelle Joseph Moussa. Il est venu nous parler du service “Menton Livraison” puis nous lui avons proposé d’aller plus loin, pour parler de tout ce que vous faites sur le campus. L’idée, c’est de laisser la parole aux jeunes, et de faire ainsi ce que l’on n’a pas fait avec moi quand j’étais élève », explique en introduction le responsable de la radio, Jean-Luc Ghisolfo.

Présente pour cette grande première, la directrice du campus mentonnais de Sciences Po, Yasmina Touaibia, se dit quant à elle heureuse que les étudiants puissent avoir accès à un tel espace de dialogue. « La radio permet l’apprentissage du débat », assure-t-elle.

Les dates des prochaines émissions « dictaphone » sont d’ores et déjà connues : il suffira d’allumer son poste radio sur la fréquence 96.6 (ou de se connecter sur fmrradio.fr) les lundis 15 février, 15 mars, 19 avril, 20 mai et 14 juin, de 19 h à 20 h. Entre trois et quatre associations étudiantes seront présentées à chaque fois.

Grâce à un mini studio de production installé le 15 janvier dans une salle du campus, les étudiants pourront par ailleurs produire et enregistrer « Sciences Po à l’antenne ». Un podcast d’une heure qui sera diffusé les vendredis de 17 h à 18 h. Il y sera question d’actualité politique, d’informations diverses, et d’interviews des personnalités intervenant sur le campus de Sciences Po Menton.